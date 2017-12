Gran actuación en windsurf y primera experiencia en handbol

La Isla del Puerto en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, fue sede de los 2º Juegos Argentinos de Playa 2017. Y allí hubo sanluiseños protagonistas en windsurf y handbol.

En la primera de ellas, los navegantes Sara Villegas y Tomás Correa lograron que San Luis se ubique en el segundo lugar de la clasificación femenina en windsurf y quinto puesto en varones. En tanto, el handbol tuvo su primera participación y consiguió el duodécimo lugar en la rama femenina y el decimonoveno puesto entre los varones.



Con viento a favor

La delegación de San Luis marcó presencia en el windsurf. Allí, pudo hacer podio y a la vez sumar experiencia: Sara Villegas puso a la provincia en el segundo lugar en la rama femenina y Tomás Correa alcanzó el quinto puesto de la tabla general entre los varones.

La joven Villegas expresó su conformidad por ser escolta en su categoría. “Este amor por navegar surgió por seguir a mi hermano, quien también practica este deporte. Yo copié lo que él hacía y con el paso del tiempo me volqué por completo en este hermoso deporte. Es la primera vez que navego en río, tiene otra corriente, diferente al dique La Florida y es bueno conocer otros lugares”.

En tanto, Correa también fue parte del certamen ubicándose en el tercer lugar en la primera prueba y luego en la quinta ubicación de su categoría. Siendo joven ya es un experimentado. Practica este deporte desde hace seis años, y de esta manera sumó su segunda participación en los Juegos de Playa, ya que estuvo en Las Grutas, sede de los primeros Juegos, en 2016.

“En cuanto a la clasificación quedé en quinto puesto debido a que tengo poco peso y la vela que tenía para navegar no me permitió terminar en una mejor ubicación. Se nos complicó porque fue difícil la navegación. La competencia tuvo un gran nivel y con muchos equipos de gran capacidad”, analizó.

Sumaron experiencia

San Luis contó con un equipo femenino y otro masculino de handball en Entre Ríos. Las chicas terminaron en el 12° puesto final. Arrancaron la primera fase con un triunfo 2-0 ante Misiones. Luego perdieron con Córdoba y Neuquén, ambos cotejos por 2-0. En la lucha por el 9º al 19º lugar, las puntanas superaron 2-0 al local, Entre Ríos; y luego cayeron 2-1 con Santa Cruz en la última presentación.

Por su parte, los varones, perdieron sus tres partidos en la primera fase: 2-0 con Catamarca, 2-0 con Chubut y 2-0 con San Juan; y quedaron así en el penúltimo lugar de la competición.

La entrenadora Julieta Onzari, con pasado en River Plate, destacó: “El resultado pasa a ser un detalle. Queríamos sumar experiencia y por ello es importante aclarar que se presentaron los mejores exponentes de este deporte en estos Juegos. Nos dimos el gusto de ver el mejor handball de playa”.