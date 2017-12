Instalarán cuatro cajeros en el edificio de la Municipalidad

Las largas filas que se generan en el único cajero que funciona en el edificio del Municipio se acortarán dentro de algunos meses. Y es que el Ejecutivo firmó un convenio por cinco años con Supervielle para la instalación de cuatro terminales dentro de la casa comunal. En una conferencia de prensa, el intendente Mario Merlo adelantó que estarán funcionando entre marzo y abril del año que viene.

Dos de los cajeros estarán destinados para la extracción de dinero, mientras que uno servirá para realizar depósitos y otro, para abonar servicios. La particularidad de este último es que también otorgará el vuelto en caso de que el usuario no pague con cambio.

A su vez, instalarán tres cajas para que los vecinos puedan pagar los impuestos y para que los empleados de la Municipalidad, realicen diversos trámites sin problemas.

El secretario de Hacienda y Coordinación de Gabinete, Rubens Olguín, destacó que "será un muy buen servicio para la gente que viene del centro, de la zona estación y alrededores y sobre todo para los contribuyentes. El banco se ha comprometido a poner una fila en exclusiva para los que vienen a hacer trámites municipales o a pagar impuestos de ese tipo", aseveró.

El gerente del Sector Público y Entidades Intermedias de Supervielle, Daniel Rosales, dijo: "Para nosotros como banco, acercarnos a la gente es muy importante y lo que hacemos con esta medida es eso, estamos muy contentos y agradecidos. Es importante que en el centro de la ciudad, tengamos un lobby para que la gente pueda acercarse y pueda hacer diferentes operaciones".

El conjunto de cajas y terminales funcionarán donde antes se encontraba el viejo edificio de tesorería de la Municipalidad. En el convenio, el banco estableció que colaborará con un porcentaje para la refuncionalización de las oficinas.

Merlo señaló que "la idea del convenio surge tras una necesidad de la Municipalidad, que era manejar la menor cantidad de dinero dentro del edificio, por una cuestión de seguridad para todos". A su vez añadió: "Tenemos que agradecer al Concejo Deliberante que la semana pasada aprobó el proyecto de ordenanza, este es un convenio importante que necesitaba el permiso del Legislativo".

Por último recalcó que los usuarios tendrán "cuatro cajeros que -según indicaron desde el banco- van a estar cargados permanentemente. La modalidad que va a tener el lobby es similar al de las oficinas que están en Mitre y Edison y en la sede del barrio Estación".

Los vecinos que se encontraban afuera esperando para sacar dinero mientras se firmaba el acuerdo, celebraron la iniciativa. Carolina Godoy, una de las clientes que estaba en la fila, expresó: "La verdad que nos sirve muchísimo. Últimamente no encontramos dinero en los cajeros y hay que peregrinar por toda la ciudad para conseguir un poco de plata". Alberto Rodríguez, un vecino de la zona oeste, opinó: "Me parece muy bien. Ojalá que estén cargados porque si no termina siendo lo mismo y continuamos con las vueltas".