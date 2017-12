La escuela de La Pedrera ya tiene su plantel de docentes

A diferencia del resto de los docentes que en esta época cierran planillas y libretas, a los seis profesores de la primera escuela generativa de La Pedrera el fin de año los encontró en plena planificación de contenidos. El equipo de seis profesores abordará diferentes áreas como sociolingüística, didáctica, deporte, tecnología y expresión corporal. El proyecto educativo tiene fecha de inicio para los últimos días de febrero o los primeros de marzo.

El grupo manifestó estar súper entusiasmado con el desafío. Vanesa Sosa se hará cargo de la coordinación sociolingüística; María Florencia De Ianello estará al frente de la orientación didáctica y será una de las auxiliares; Griselda Domínguez se ocupará de pedagogía y también como auxiliar; Jesús Rubertoni dirigirá el área de deporte, recreación y tiempo libre; Agustín Ojea, que viene de Naschel, dictará expresión corporal y sensitiva; mientras que Germán Gardini coordinará la orientación científico tecnológico. Excepto Ojea, el resto son todos villamercedinos con experiencia en las aulas.

"Creemos que la educación necesita un cambio, una innovación porque los chicos pertenecen al siglo XXI y la escuela está quedando atrás de las necesidades de los niños. Todos somos docentes y cuando nos enteramos del proyecto nos interesó muchísimo y llamó la atención", expresó Domínguez.

La primera de las escuelas del parque tendrá como eje el deporte y se llamará Generación Z. "Quisimos referirnos a los chicos nacidos pos milenio, los nativos digitales, como dice el Gobernador, porque su vida pasa por lo virtual", explicó Franca Tessi, una de las coordinadoras de la escuela de La Pedrera. Como los demás establecimientos convencionales, Generación Z otorgará el título reconocido por el Ministerio de Educación.

Está previsto que asistan sólo cien alumnos de entre 8 y 11 años, que se desprenden de una preselección de los inscriptos que obtuvieron en la etapa de setiembre y octubre. "Tuvimos una preinscripción de mil nenes y, en esta instancia, tomamos un segmento de 400, que son los de esa edad, y los estamos llamando para que confirmen su inscripción. Le dimos la prioridad a los que viven en los barrios La Ribera y San Antonio", destacó la coordinadora.

Los espacios destinados al aprendizaje serán las 66 hectáreas del predio pero los principales sectores funcionarán en el bajo estadio, la parte inferior de las tribunas, donde montaron las muestras Digitalia y La Placita de Piñón.

"Estamos súper contentos, esperamos mucho para que se concretara la convocatoria de los docentes. Nos entusiasma que sean jóvenes, muy creativos, están trabajando de lleno con la planificación y están surgiendo muchas cosas interesantes como la música, el baile y el arte. Tenemos el objetivo de que los chicos vengan motivados, la pasen bien y aprendan jugando, que es el objetivo uno de las escuelas generativas, donde los niños siempre serán protagonistas", manifestó Tessi.

Para el plantel de profesores la alegría del desafío es compartida. Entre los puntos distintivos de la nueva propuesta educativa que integran resaltaron que acompaña el propio proceso de aprendizaje de cada niño en particular, ofrece una infraestructura no tan rígida sino abierta que es motivadora y flexible, apunta al interés de cada alumno individual. "Trabaja en la transversalidad de los contenidos, creemos que así se logra el aprendizaje significativo, porque al ver contenidos de manera tan aislada el niño no encuentra el punto de conexión. Es un camino arduo pero creemos que es el correcto", señaló Domínguez.