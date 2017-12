Guernica triplica su feliz momento funky

Guernica celebrará el 29 de diciembre sus 3 años de funk&roll en Container Beer&Grill (Juana Koslay) y se vestirá de gala para recibir a los invitados, sus fans y los que se agregaron en el camino, atraídos por una propuesta rica en elementos sonoros y visuales. “Es un show para invitar a los amantes de la música a festejar estos 3 añitos de vida, porque se van a encontrar con un buen espectáculo, con muchos músicos en escena, muy buen sonido, todo para que disfruten tanto en lo visual como auditivamente” prometió su cantante Pablo Bustos a Etc.

-¿Qué tienen planeado en esta presentación?

-Habrá invitados, coros y todo el power del funk de algunas canciones nuevas, dos covers de una banda muy conocida que vamos a dejar en puntos suspensivos, así queda la sorpresa jaa. Vamos a darle un buen espectáculo a la gente porque nos preparamos con tiempo y muchas horas de ensayo.

-¿Qué sentís después de tanto tiempo transcurrido?

-En primer lugar, muy contento... y contenta la banda también, de seguir en el tiempo y ver que el proyecto de canciones propias empieza a crecer y la gente nos reconoce ¿qué mejor que poder hacer música con amigos?

-¿Es una buena ‘banda’ de amigos también?

-Es como una comunidad, ya somos familia, nos sentimos muy a gusto todos, y aunque como en toda banda o grupo de personas, hay peleas y cuestiones siempre tratamos de estar bien. Estamos contentos de cumplir años juntos y viajar a distintos festivales y compartir nuestra música.

-¿Qué te viene a la mente al pensar en estos años?

-Uno de los momentos que rescato fue hace poquito, un toque en un festival de funk en Buenos Aires y lo que rescato es la experiencia. Hay muchos momentos en la banda pero ése fue nuestro primer viaje tan lejos, a Buenos Aires, nada más y nada menos. Fue un aprendizaje donde se conocen otros aspectos humanos al compartir y viajar. Y en ese festival tuvimos la suerte y la dicha que nos fueron a ver amigos de San Luis que estaban allá. Uno rescata eso, los momentos compartidos. La pasamos muy bien y esperemos que vengan muchos más de esos. También cuando tocamos con Willy Crook, una leyenda del funk, y cuando festejamos en Panacea nuestro segundo cumpleaños, fue un momento único, con mucha gente ¿qué mejor que haya sido nuestro cumpleaños ahí!? esos son algunos de esos momentos que recuerdo bien, vívidos y con cierta emoción y nostalgia.

-A ustedes les gusta encararlo como un proyecto artístico que engloba lo musical y la estética ¿todo tiene un concepto?

-Creemos que es un 100% todo. Lo musical, con cuidarlo y ensayar mucho, contamos con el buen sonido de la mano de Seba Wanzo; y como todo entra por los ojos, también planificamos la parte estética y visual, ya sea desde sesiones de fotos hasta la imagen en los looks, que hacemos con la fotógrafa Lu Moyano, y las visuales que pasamos en los shows son de nuestra VJ Flor Typek, porque como decía, está bueno brindar un buen show y que se vayan con ‘la peluca volada’. Es un poco eso, que va de la mano de las redes sociales, que hoy por hoy son una gran herramienta para todo eso.

-¿Hacen un cuidado preciso?

-En cuanto a lo estético y sonoro somos bastante meticulosos, y sí, nos gusta cuidar mucho la parte visual, estética y todo lo que transmite la banda, el mensaje que queremos dar. Lo trabajamos mucho. Estudié Diseño Gráfico y tengo el ojo crítico, siempre me preocupo por la cuestión estética. Y me pongo del lado del público cuando me toca ir a ver bandas, está bueno ir a un buen espectáculo que no sea sólo lo musical lo rico, sino que también vaya de la mano con lo estético y lo visual. Nos preocupamos bastante y le damos importancia, trabajamos pensando ideas y cuestiones.

-Como las sesiones de fotos y en vivo con la ropa.

-Lo de las camisas y los juegos de colores es porque subirnos al escenario es un ritual para nosotros, es una celebración, entonces le damos esa importancia, la de celebrar. Nos vestimos para la ocasión, como que festejamos en el escenario el hecho de hacer música y el funk tiene esa vibra colorida y rítmica que viene de África y toda la cuestión rítmica que tiene la música.

-¿Todo es un plan bien pensado entonces?

Es que nos interesa generar un contenido artístico, no solamente desde todas las aristas del arte, lo musical, que es tan amplio, es generar una puesta en escena interesante, rica para el público y para nosotros también, porque lo disfrutamos desde arriba del escenario pudiendo brindar el arte de esa forma.

-¿Con qué bandas compartieron escenario?

-Hemos compartido con los amigos de Nafta de Avión, Lo Justo y Boca Seca, Vorsoto, Efecto Bloc, el gran Willy Crook, Mustafunk, Réquiem, Nosotras tan-bien, Aeronave… no me quiero olvidar de ninguna pero esos son algunos de los toques compartidos con bandas amigas y de afuera. Y en festivales donde han ido muchos grupos. Hace poco participamos en “San Luis le Canta a Cerati” con un montón de músicos de gran nivel en San Luis.

-¿Qué te atrae de la música como para querer encarar distintos géneros?

-¿Qué me atrae de la música? básicamente: todo. Es mi vida, paso gran parte del día abocado a la música, trabajando, estudiándola, y escuchándola, soy un melómano. Todo el tiempo estoy indagando en nuevos géneros, y en nuevos artistas y los viejos también, me divierte escuchar las distintas aristas que tiene la música.

-Porque estás en distintos proyectos en géneros diferentes.

-Es la inquietud a aprender cosas nuevas, y es como que cada proyecto musical es un paisaje diferente. Soy parte del elenco del Coro de la UNSL y ahí aprendo un montón al compartir con otros cantantes y artistas. A su vez tengo la banda de funk Guernica, justamente, y otro proyecto es Niño Esqueje, donde descargo otros tipos de canciones y emociones. Son distintos paisajes por lo que me gusta transitar, además de compartir música, con amigos ¿qué mejor que eso? Además suelo participar en proyectos de amigos, o como invitado o como cantante solista para otro tipo de eventos y son distintos desafíos. Lo veo así: son aprendizajes y compartir con amigos, disfrutar y jugar a esto que es la música.

Fiesta. Guernica y su “Happy Funky Moment 3”

Hora: 23:00

Lugar: Container Beer&Grill, Avenida del Viento Chorrillero 334, Juana Koslay

Entrada: gratis