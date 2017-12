Martín Duplessis se pone el casco

Quedan solo nueve días para que el rally raid más duro del planeta se ponga en marcha con la presencia del único representante puntano dentro de la categoría moto, Martín Duplessis, quien irá a su tercera edición en búsqueda de un objetivo bien determinado: finalizar entre los diez mejores.

Para cumplir esta meta el mercedino de 29 años y de vasta experiencia en el cross, dio en noviembre pasado un primer paso muy importante. Firmó contrato con el equipo satélite de Honda HRC Mec Team, que además de la asistencia mecánica le proporcionará una máquina 0 km modelo 2018.

“Me siento tranquilo porque tuve la suerte de conocer la moto, de probarla y saber con qué voy a correr. Eso es lo bueno de formar parque de un equipo que ya vas con todo organizado. Antes siempre llegaba sobre la hora y prácticamente tenía que largar”, le cuenta Martín al Suple DxT.

El sanluiseño enfrentará su tercera participación de manera consecutiva. En la primera, en 2016, se ubicó en la vigesimoquinta colocación; mientras a principios de este año en su segunda quedó decimoquinto, demostrando evolución y muchísimo talento.

Junto a los mejores

Más allá de haber probado la moto tanto en Buenos Aires, en donde está el bunker del MecTeam, como en Villa Mercedes, Martín tuvo la chance de entrenarse a fines de noviembre en Estados Unidos, junto a los pilotos oficiales de la marca japonesa que son candidatos a ganar la prueba.

La cita fue en el desierto de Las Vegas. Y salvo el salteño Kevin Benavídez los demás miembros (el estadounidense Bravec, el portugués Goncalves, el francés Metge y el español Barreda Bort) estuvieron todos presentes, “fueron cinco días increíbles, me trataron muy bien. En los primeros dos días probamos las suspensiones y en los siguientes tres hicimos navegación con GPS”, señaló.

“Usé la moto de Golcalves y de Bravec y en todo momento fui uno más. Estar con ellos fue único. Mucha gente no se enteró porque no me dejaban subir nada a las redes sociales, era todo muy confidencial”, agregó el mercedino.

El viaje a Lima

Si bien parte del Mec Team ya se encuentra en viaje hacia la capital peruana, en una caravana conformada por dos camiones y tres Sprinter, Martín avisó que recibirá Año Nuevo en su casa, con sus seres queridos, partiendo el lunes temprano a Mendoza para tomar un vuelo directo a tierras aztecas.

“La idea es llegar el lunes por la noche e instalarme para ponerme el 2 y el 3 (de enero) con la moto, por si hay que hacerle algo. Todavía no se sabe si la verificación es el 4 o el 5 pero con el equipo queremos estar antes para ambientarnos al Dakar. También en esos días vamos a hacer unas pruebas para que todo quede listo para la largada del 6”, manifestó.

La novena edición sudamericana que recorrerá Perú-Bolivia y Argentina contará con un total de 9.000 km y catorce etapas, seis de ellas en suelo argentino.

“No hay etapas fáciles, todas son igual de duras porque cualquiera puede complicar. Lo importante va a ser no perder tiempo e ir lo más rápido posible”, subrayó.

En esta oportunidad, el sanluiseño llevará el número 27 a los costados. Ese será su orden de partida desde el prólogo, donde tiene bien en claro que es lo que debe hacer, “voy a intentar quedar entre el sexto y el decimoquinto lugar, así no me toca abrir pista al día siguiente. Además de esa forma puedo seguir el ritmo de carrera a los pilotos de adelante”, tiró.

El 31 de diciembre Martín cenará con su familia, y cuando el reloj marque medianoche levantará su copa agradecido por una nueva participación, pero a su vez pidiendo por poder cumplir el objetivo de finalizar entre los diez primeros; deseo que de la mano del Mec Team puede ser posible.

Talento, tiene de sobra.