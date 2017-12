Mañana corre en San luis el Nº1: Mauricio Quiroga

Le dicen "La Bestia". Y él le hace honor a su apodo. Es una máquina de ganar. Un sprinter de lujo. Hace dos temporadas que defiende los colores del SEP de San Juan. Es Mauricio Quiroga, el ciclista de Villa Mercedes que cumple una temporada de película.

Mauricio, que viene de ganar la Doble Media Agua, mañana intentará coronar un gran año en la Doble Difunta Correa, una clásica competencia que es considerada una de las mejores de Argentina. Serán 160 kilómetros y largará a las 16:30.

El sanluiseño está fino. Anda dulce. A sus 25 años está teniendo un gran año. Ganó varias etapas y competencias, pero quiere cerrar de la mejor manera el 2017. San Juan lo adoptó hace dos años. Se siente como en casa. Está cómodo. "Tengo muchas ganas de poder festejar en una prueba con tanta historia. San Juan me trata muy bien y darle un triunfo al equipo sería algo maravilloso", dice este velocista de ley.

No le gustan muchos los micrófonos. Si bien es cierto, los años hicieron que se suelte un poco más, no le gusta mucho hablar. Se siente más cómodo arriba de la bici. Ése es su hábitat natural. Ahí es feliz. Disfruta. Tiene la adrenalina incorporada. Es un pedalista que viene de la pista. Del velódromo. Ama la velocidad. Por esas cosas de la vida el ciclismo lo llevó a la ruta. El SEP de San Juan lo aprovecha en las etapas llanas. Es ahí donde hace la diferencia Mauricio.

"Llego bien a la Doble Difunta. Entrené duro para poder ganar. No será fácil, porque hay muchos corredores de jerarquía, pero yo tengo un gran equipo detrás, que seguramente me llevará en el pelotón para que llegue a los últimos kilómetros con piernas y aire", sentenció "La Bestia".

Sabe que si llega en la punta del pelotón, la carrera no se le escapa. El SEP lo debe llevar escondido y cuidarlo. Y en la parte final alguien le levantará el sprint, para que el puntano pueda meter la bici y encaminarse al triunfo.

El más chico de los Richezze y "Willy" Lucero, a priori, serán los rivales a vencer, pero además vienen otros ciclistas de nivel, lo que hace que el abanico de posibilidades sea amplio.

Ganó La Doble Media Agua. Inmediatamente se vino a San Luis para pasar Navidad con la familia. Se quedó un par de días y ayer a la madrugada regresó a tierra sanjuanina. No tuvo nada de descanso, pero a Mauri eso no le importa, sólo quiere ganar y subir al escalón más alto del podio.

Después de la cita de mañana se viene el Giro del Sol. Competencia que se disputará en San Juan del 3 al 7 de enero. Luego vendrán muchas carreras, pero en la cabeza del sanluiseño hay dos pruebas: la Doble Difunta Correa y el Giro del Sol.

"Firmé por una temporada más. Estoy a gusto. Cuando me vinieron a buscar del SEP, después de la Vuelta del Valle, no lo dudé. Es un gran equipo. No te dejan faltar nada. Te miman. Y esas caricias al alma, cuando estás lejos de tus afectos, suma y mucho", dice Mauricio.

Empezó de muy chico, ya quedaron atrás los infanto-juveniles y las carreras del barrio. Hoy es uno de los mejores del país. Es una "Bestia" del ciclismo.