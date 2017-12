Visita de riesgo

La Primera Fase entra en etapa de definición. Y la agenda le marca una visita complicada a Juventud. Esta tarde a las 17 jugará ante Gimnasia de Mendoza en el "Víctor Legrotaglie" por la 16ª fecha. El rival es el líder invicto de la zona 2 con 33 puntos, producto de nueve triunfos y seis empates.

Para este cotejo, el entrenador Pedro Dechat deberá hacer tres variantes obligadas con respecto al empate sin goles ante Maipú. En la última línea no estará Manuel Morello, una baja sensible no solo en el plano defensivo; sino también como variante en ataque. El lateral izquierdo tiene una contractura en el isquiotibial y no logró recuperarse. En su lugar jugaría desde el arranque Facundo Guzmán, que ya tiene minutos en primera y lo hizo correctamente.

Tampoco estará Víctor Beraldi, de interesante rendimiento en los 35' que jugó ante el "Botellero". Ahí fue reemplazado por una fuerte contractura. El volante cordobés podría estar disponible para el partido del miércoles a las 21:30 frente a Estudiantes de Río Cuarto en el "Mario Sebastián Diez".

Ignacio Aman será su reemplazante y se repartirán la mitad de la cancha con Mario Vallejo.

Por último, en la dupla de ataque ingresará Jesús Vera por Gabriel Pérez Tarifa, que sufrió una torcedura de tobillo al final del último partido y no está al 100%.

De esta manera, Juventud jugaría con Laureano Tombolini en el arco; Walter Figueroa, Gabriel Ojeda, Emiliano Capella, Guzmán en el sector defensivo; Iván Escobares, Vallejo, Aman, Gabriel Flores en la línea de mediocampista; Nicolás Aguirre y Vera serán los delanteros.

Quien no viajó ayer a suelo mendocino fue el arquero suplente Gonzalo Salgueiro, ya que padecía dolores estomacales y no estaba en condiciones.

Si bien el rival viene en su mejor momento y en su cancha se hace muy fuerte, el "Juve" realizó buenos partidos fuera de casa. Es más, en esa condición sumó casi el 50% de los puntos que tiene: once, producto de tres triunfos, dos empates y dos derrotas.

Es un partido complicado, pero Dechat confía traerse algo de Mendoza. El "Auriazul" necesita sumar ya que anoche San Lorenzo Alem empató en Catamarca con Union Aconquija -ganaba 2 a 0- y dejó puntos claves en el camino.