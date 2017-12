Orientación vocacional, un faro que pocos usan para hallar el camino

Muchos buscan la vocación en ejemplos ideales o en el dictamen de un amigo o los padres. Sin embargo, la clave es saber escuchar esa voz interior que no pocas veces queda enmudecida por seguir un mandato familiar, elegir una carrera que no era la adecuada o sencillamente no contar con toda la información disponible sobre la oferta académica o lo que demanda el mercado laboral. La orientación vocacional no se jacta de ser un oráculo infalible, sino que busca ayudar al estudiante para que constate cuáles son sus gustos, intereses y habilidades. Los jóvenes puntanos confían por lo general en decisiones individuales que ignoran el respaldo profesional.

Una encuesta realizada en la página web de El Diario de la República, en la que participaron más de 650 chicos del último año del secundario, determinó que uno de cada cinco jóvenes aún no sabe qué carrera elegir. Incluso en el grupo de los ya tienen una decisión tomada, la mayoría confiesa que su elección obedeció a consideraciones personales o familiares y no al resultado de una evaluación rigurosa.

Una decisión desacertada no sólo implica pérdida de tiempo y dinero para el estudiante y su familia. La psicóloga Andrea Martínez, del centro "Abriendo Caminos" de San Luis, advierte que el fracaso o el estancamiento académico puede desencadenar un círculo vicioso de frustración y enojo que en algunas ocasiones deriva en la manifestación de patologías mentales y físicas.

Pero los jóvenes que todavía no saben qué camino elegir no deben caer en la desesperación. En la provincia existen varias opciones que permiten dar una mano para poder escuchar con nitidez el llamado de la vocación.

El gobierno provincial se preocupa y ocupa para que los estudiantes conozcan sus gustos y talentos. El Ministerio de Educación trabaja desde el año pasado con directivos y docentes en el plan "proyecto de vida", que ofrece charlas informativas y visitas guiadas a las universidades para alumnos del último año del secundario.

La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) brinda talleres durante todo el año que comienzan en marzo y cuentan con una duración de un mes y medio. La Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) también ofrece cursos similares. Además organiza todos los años en la sede de la institución las jornadas de puertas abiertas, ya todo un "clásico" para la comunidad educativa puntana. El encuentro apunta a la interactividad y permite que los chicos jueguen a ser profesionales por día.

La infraestructura y el conocimiento que posee la provincia no es una casualidad y constituye un reflejo de un país pionero en la región en el estudio y la implementación de la orientación vocacional. Argentina creó el Instituto de Orientación Profesional en 1925.

Los jóvenes, con dudas y poca información

Un 20% dice que aún no eligió la carrera y un 16% ni siquiera sabe si estudiará o trabajará.

Los jóvenes cada vez tienen más carreras para elegir y la oferta de formación profesional o en oficios se multiplica. Cuando los adolescentes están terminando el secundario, la mayoría se hace la gran pregunta ¿qué voy a estudiar? Un sondeo realizado por El Diario de la República a más de 650 chicos que transitan el último año del nivel secundario refleja que las dudas persisten hasta el último minuto: el 20 por ciento no sabe qué carrera va a seguir y un 16 por ciento ni siquiera tiene la certeza si estudiará o trabajará.

Los que sí tienen una decisión tomada arriban a ese punto por su propia cuenta y sin respaldarse en un test profesional. Además muchos jóvenes subrayan que en sus colegios no cuentan con la oportunidad de realizar un test de orientación vocacional, y que deben buscar esa guía fuera de la escuela.

Daniela Álvarez tiene 17 años y cursa el último año del secundario en Colegio Nacional. Dijo que quiere estudiar Medicina en Córdoba y aseguró que en la escuela no le ofrecieron ningún test vocacional. Su decisión se basó en la experiencia familiar. “Mi papá es médico y desde chica siempre me gustaron las ciencias naturales”, dijo.

Un caso similar de chicos que apuestan exclusivamente a su intuición es el de Gabriel Lucero, de 19 años. El estudiante comentó que quiere estudiar Abogacía y se está preparando para el cursillo y poder comenzar las clases en abril en la Universidad Católica de Cuyo. “En el colegio me hicieron una insinuación para que realice el test vocacional, pero no lo hice”, afirmó.

Agustina Pedernera de 17 años estudia en el Colegio San Marino, confiesa que es una apasionada por el periodismo y quiere estudiar en la UNSL. En relación a las pruebas profesionales dijo que: “En el colegio no me han brindado ningún test vocacional”. Su experiencia es compartida por Denis Ñatelo, quien estudia en el Colegio San Luis Gonzaga y tiene su misma edad. El estudiante aseguró que en su colegio no recibió ninguna información de cara a sus estudios terciarios.

Evelyn Avellano, de 17 años, es estudiante del último año del Colegio Nacional y piensa estudiar Bioquímica: “La escuela no me brindo ningún test vocacional. Fui por mis propios medios a sacar un turno a la Universidad Nacional de San Luis. Me atendieron dos psicólogos con un grupo de adolescentes”, agregó y dijo que “lograron despejar mis dudas y me quedé con Bioquímica”.

Pero también existe un grupo que tuvo la suerte de encontrar el llamado de su vocación con un test profesional. Éste es el caso de Sofía Valdebenitez, de 17 años, quien estudia en el Instituto San Pablo y quiere ser radiología. “En el colegio me dieron la oportunidad de realizar la prueba y me dio biología. Pienso irme a estudiar a Córdoba porque allí tengo familiares”, aseguró.