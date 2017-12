La UNSL ofrece cursos gratuitos para alumnos durante todo el año

La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) dicta durante todo el año talleres gratuitos de orientación vocacional ocupacional para jóvenes que se encuentren cursando los tramos finales del nivel secundario y deseen tener un asesoramiento personalizado sobre su elección profesional a través de especialistas en el tema. Son cursos que se encuentran abiertos a toda la comunidad educativa tanto para escuelas públicas como privadas de la ciudad y del interior. En el programa aseguran que muchos alumnos se inscriben por iniciativa propia porque necesitan saber si la carrera que eligieron para estudiar es la acorde a su perfil o presentan dudas a la hora de elegir el camino correcto.

Actualmente la UNSL cuenta con 300 alumnos inscriptos para el taller de orientación vocacional ocupacional. Este número se incrementa todos los años. María Valeria Polo, coordinadora del programa de orientación vocacional ocupacional de la UNSL, expresó que “el cupo de los talleres se ve limitado, hay muchos jóvenes interesados. Actualmente tenemos mucha demanda”.

Los talleres que propone la universidad duran aproximadamente un mes y medio y comienzan en marzo. Los especialistas trabajan con grupos de no más de veinte alumnos. Afirman que todos los meses abren un nuevo taller de trabajo a raíz de la elevada demanda. “Los alumnos se inscriben por iniciativa propia. Se acercan jóvenes con alguna idea de carrera pero que todavía no la tienen definida, otros necesitan ver cuáles son las opciones, alumnos que no quieren estudiar y prefieren buscar una salida laboral, otros vienen a verificar si han hecho la elección correcta y en otros casos se acercan para que los ayudemos a transmitirles a sus padres la elección porque ellos están en desacuerdo. Nosotros evaluamos cada caso en particular, aconsejamos en la elección y damos las herramientas necesarias para que los jóvenes construyan su futuro”, detalló Polo.

Los cursos constan de cinco encuentros aproximadamente. En el primero los profesionales tienen como objetivo conocer a los alumnos, saber quién es cada uno y por qué han decidido inscribirse en el taller. Luego, hacen una entrevista individual diagnóstica con un orientador, lo que permite reconocer si es un tema de orientación vocacional o si la demanda del alumno pasa por otro lado. Agregó que "en algunos casos se acercan jóvenes con otros problemas y son derivados a los centros de salud".

La función del orientador es acompañar al estudiante según cada caso en particular. Luego de la primer entrevista realizan cuatro encuentros más, donde aplican algunos test. "Hay alumnos que sólo vienen a verificar una elección y no necesitan de todos los encuentros”, contó la coordinadora.

“La universidad brinda a su vez actividades de puertas abiertas y además proyectos de orientación vocacional en los barrios. Uno de nuestros proyectos para el próximo año es incorporar un taller para padres, donde ellos puedan exponer las dudas que tienen respecto a la elección de la carrera de sus hijos”, finalizó Polo.

La UCCuyo apuesta a lo interactivo

Otra institución que trabaja la orientación vocacional es la Universidad Católica de Cuyo (UCC). Propone un plan de actividades gratuitas para ayudar a los jóvenes a descubrir su profesión. “Nos interesa colaborar con esa incertidumbre que se genera en los últimos años del secundario”, manifestó Andrea Cabrera, responsable del área de Extensión Universitaria.

Cuentan con talleres de orientación vocacional y las jornadas de puertas abiertas. Las actividades se desarrollan entre los meses de junio, julio y agosto. Aseguran que el taller se realiza hace más de cinco años y está a cargo de profesionales en psicología y psicopedagogía. Tiene como objetivo colaborar en el esclarecimiento de los problemas a los que se enfrentan los jóvenes al iniciar la elección de su futuro.

“Las jornadas de puertas abiertas son días donde la universidad muestra toda la oferta educativa de una manera particular, a través de actividades donde los interesados de cada carrera pueden vivir la experiencia. Por ejemplo, un abogado vive un juicio, los chicos de martillero público viven lo que es un remate. A través de simulacros", finalizó Cabrera.