Cementerio de Villa Mercedes: "Lucran con nuestros muertos"

Un vecino se mostró indignado y dolido y apuntó contra algunos empleados del cementerio municipal "San José". El hombre contó que quiso trasladar el féretro de su hijo, fallecido hace unos 17 años, de uno de los nichos a un nuevo mausoleo. Pagó las tasas estipuladas por inhumación y exhumación, de apertura y cerrado del nicho más el traslado, lo que significó alrededor de 1.500 pesos. Por su cuenta, retiró las placas y la lápida que recubrían el lugar donde estaba el ataúd, pero restaba romper la tapa de cemento. Ese trabajo debía ser realizado por los empleados del cementerio y, aparentemente, habría estado incluido en los impuestos abonados. Sin embargo, como el féretro estaba muy deteriorado por el paso del tiempo y la humedad, le dijeron que la tarea costaría 6 mil pesos. El hombre, indignado, habló con el encargado, que aseguró que la suma se remitía a que era un trabajo insalubre. "Pedí que me mostraran la ordenanza donde dice que tienen que cobrarme eso.

Cómo puede ser que lucren con los muertos, con el dolor de los familiares", manifestó. Al final, sólo le cobraron 3 mil pesos pero la desazón del vecino no se apagó. Expresó que eso no debía hacerse, que debe haber regulaciones para esos trabajos y advirtió que no tendría que repetirse porque consideró que se estaban aprovechando. Aunque no hizo la denuncia policial, llevó su reclamo a varias emisoras radiales para evitar que le pase a otro.