Familias y atletas, unidos por la pasión de correr

La avenida Mitre fue nuevamente testigo del gran talento de los atletas locales, de la provincia y la región. La décimo sexta maratón de la Calle Angosta reunió a 705 participantes que no le temieron a la amenaza de las nubes grises y llegaron para demostrar su amor por el trote. Los grandes ganadores de los 10k fueron el daractense Pedro Barroso y la villamercedina Andrea Quiroga, que volaron y por eso se llevaron el podio.

Arrancó unos minutos después de las 19 y, según los corredores, la tarde se prestó por completo: las nubes y el fresco fueron ideales para la prueba.

"Para nosotros, el éxito es realizar el evento, así vengan dos a correr. Esta es la prueba atlética con mayor antigüedad en la provincia, no fue interrumpida nunca, no tiene un fin comercial y, por supuesto, sin la ayuda de la provincia y del Municipio sería muy difícil hacerla", aseguró Héctor Luna, de la Asociación de Atletas Costanera Río Quinto, uno de los organizadores.

La línea de largada del circuito fue ubicada frente al edificio municipal. Desde allí, el pelotón debió llegar hasta la calle Edison, retomar la avenida por el carril izquierdo hasta el predio de la Calle Angosta, donde nuevamente circularon por el costado derecho de Mitre hasta la plaza San Martín. Esa vuelta eran 5k y al repetir el trayecto sumaban los 10k.

Para algunos, la modalidad fue acertada pero otros se quejaron porque debieron sortear a un par de espectadores imprudentes y a los atletas distraídos que se cruzaron en medio del circuito cuando la competencia aún no había concluido.

Todos los competidores largaron juntos y el tiempo fue cronometrado electrónicamente.

Aunque este año se anotaron unas decenas menos de personas, la competencia no perdió su mística. "Correr en la avenida Mitre es muy lindo, vas viendo gente permanentemente porque al volver te cruzás espectadores que te van alentando y te hacen sentir bien. Eso te da fuerzas para mantener el ritmo. Me emocionó ver tanta gente en Villa Mercedes, que hace este deporte tan lindo, en el que llevo más de 20 años. Hemos dado lo mejor, lo máximo para brindar un buen espectáculo", manifestó Pedro Barroso, quien se llevó los laureles con una marca de 30'44".

2002 fue el año en el cual se hizo la primera competencia, que es la más antigua de la provincia y sin interrupciones.

Barroso viene de participar del Sudamericano realizado en Santiago de Chile, donde consiguió el pasaje a una competencia internacional que será desarrollada el año que viene en Málaga, España.

Entre las mujeres, la más veloz fue la local Andrea Quiroga, que registró 36'40" para la distancia mayor. "Siempre es muy lindo correr en mi ciudad, tiene un plus grande porque está tu gente que te apoya y te dan ganas de ir más rápido. Estoy sorprendida con el tiempo, sé que corrí a un buen ritmo pero nunca imaginé que iba a conseguir semejante marca. Suelo andar entre los 39 y los 40 minutos, pero he entrenado mucho para mejorar, no lo voy a negar", confesó entusiasmada.

Ambos se cruzarán nuevamente en la competencia nocturna del 31 de diciembre, en Río Cuarto.

El listado completo de los ganadores en las diferentes categorías será publicado en la edición de mañana en el suplemento deportivo DXT.