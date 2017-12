Marisa, una soldadora que le ganó a los prejuicios y al destino

Rara vez, detrás de una máscara de soldar, aparece el rostro de una mujer. Este no es el caso de Marisa Salazar, de 50 años, quien fue en contra de los estereotipos de género y hoy está a cargo del área de soldadura de la escuela Domingo Faustino Sarmiento, la ex Industrial. A pesar de que su madre le insistía que era sólo un oficio para hombres, y a tener que dedicarse después a la crianza de sus hijos, a los 45 años logró su sueño de recibirse de profesora de educación técnica y empezar a dar clases.

Siempre sentada y rodeada por el murmullo de la gente, la profesora hace cinco años que disfruta todos los días de su trabajo. Con una mirada cómplice, contó como fue el recorrido que tuvo que hacer para poder alcanzar su sueño.

"Empecé mis estudios en la Paula Domínguez de Bazán. Mi papá daba clases en la ex Industrial. Me buscaba todos los días por el colegio y me llevaba al taller", comentó Marisa, quien agregó que lo esperaba hasta que él terminara su trabajo. "Ahí fue donde nació mi entusiasmo por esta profesión. Me pasaba largas horas entre las máquinas, prácticamente crecí en el mundo de la escuela técnica".



