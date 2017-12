Denuncian a un procurador por pegarle en la cabeza a su pareja

Cuando Marta Rolando vio a Juan Pablo López Juárez entrar a la oficina del área de Sistemas, donde trabaja en la Municipalidad de Villa Mercedes, seguramente no le llamó la atención. El hombre, su pareja hasta ese momento, le pidió las llaves del departamento en el que convivieron los últimos años, para retirar algunas pertenencias que no había podido sacar antes. Eso tampoco debió extrañarle. Puesto que, desde el día anterior, discutían por problemas en la relación. Agresiones, con tintes violentos, de parte de López Juárez tampoco eran una novedad para la mujer. Pero, según denunció el mediodía del jueves, ese día el procurador quebrantó los límites, pasó de las palabras a los hechos. La golpeó “con la mano” en la cabeza. La trompada o la cachetada –no supo especificar- fue tan profunda y potente que le cortó una parte del cuero cabelludo.

La mujer de 53 años no se percató de la gravedad de la herida hasta que comenzó a sentir la sangre correr entre sus cabellos. Los primeros en auxiliarla fueron los miembros de Defensa Civil. Pero, al ver que no paraba de sangrar, la trasladaron de inmediato al policlínico regional.

El médico de guardia constató que tenía un corte en el hemisferio izquierdo del cráneo. Debió hacerle dos puntos de sutura. Le recetó unos calmantes y le permitió volver a su domicilio.

Pero Marta no fue hasta su casa del barrio Pablo Díaz, se dirigió a la Comisaría 9ª, que tiene jurisdicción en donde ocurrió el ataque, y denunció a quien a esa altura se había convertido en su ex.

Su noviazgo había empezado hacía tres años. Vivían en un domicilio de pasaje Bernabé Aráoz, con dos de las tres hijas que la mujer tiene de una relación anterior. “Ella trabaja desde hace unos veinte años en el Municipio. Y él, en una época, también estuvo en la Municipalidad. Era secretario”, confió una fuente allegada a la víctima.

Marta contó que el jueves, alrededor de las diez mañana, mientras cumplía con sus tareas administrativas, Juan Manuel se presentó en su oficina, detalló el subcomisario Diego Busto, jefe de la seccional actuante. Fue porque la puerta del lado norte había quedado abierta.

El hombre de 42 años le exigió que le entregara la llave del departamento. Según le confió la damnificada a un conocido cuando era atendida en el hospital, “ella lo había enganchado (al procurador) el día anterior en algo”. Desde entonces estaban peleados.

Lejos de terminar el conflicto allí, se intensificó. Empezaron a discutir en la oficina. Algunos empleados alcanzaron a oír cómo se insultaban entre sí. De hecho, una secretaria dijo haber visto a López Juárez saliendo del edificio y, detrás él, a la denunciante.

Se detuvieron unos segundos a discutir en las escaleras de la Municipalidad. “¡Caradura, me juraste amor eterno! ¡Hijo de p…!, le gritaba Marta, refirió la testigo.

La pelea continuó en Mitre, casi Curupaytí, donde el procurador había estacionado su camioneta Peugeot. Él se subió al vehículo y la mujer hizo lo mismo, del lado del acompañante. De acuerdo a lo que asentó en la comisaría, antes de que pudiera entrar de cuerpo entero sintió un fuerte golpe en la cabeza.

Fue tan fugaz y seco que Marta, de momento, no pudo ni ver con qué la había herido. Los policías le preguntaron varias veces si estaba segura de que le había pegado sólo con la mano, pues es poco probable que una herida como esa sea producto de un sopapo. Aunque no lo pudo asegurar, es muy posible que el golpe se lo haya dado con su celular. Dado que unos segundos antes había visto que su ex tenía el teléfono en la mano.

Al notar que sangraba, corrió hacia la Municipalidad, a pedir ayuda. De ahí en más, perdió de vista a López Juárez.

El hecho está denunciado como "lesiones y amenazas" y recae en el Juzgado Contravencional y Correcional, por estos días subrogado por el juez Alfredo Cuello. "Una vez que el juez fue informado del caso le dio intervención al Juzgado de Familia y Menores 2, en donde abrieron otra causa por violencia de género", explicó Busto.

No obstante, tras la denuncia, la Policía trató de localizar al procurador. Obviamente, en el domicilio de pasaje Aráoz no estaba. Tampoco lo hallaron en lo de su madre, en Ayacucho al 50. Allí salió la mujer y les dijo a los efectivos que no lo había visto.