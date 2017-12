Un tiempo propicio para la reflexión

Argentina volvió a padecer un diciembre complicado. Los sucesos recientes exteriorizan y exhiben crudamente un presente muy difícil. En lo económico y en lo social. Más allá de sus intenciones y de sus explicaciones macroeconómicas el Gobierno no logra construir la paz social. Pese a su encendido discurso en este sentido, sus decisiones no contribuyen a unir a los argentinos detrás de sueños comunes. Lejos de desaparecer la grieta se profundiza. Y vuelve lo inadmisible, la violencia. Física, verbal y de todo tipo. Se agrede con gestos y declaraciones que hombres maduros de la política con tanta experiencia en crisis similares, debieran obviar. Si no lo hacen por convicción, que lo hagan por experiencia.

Pese a que diciembre siempre acerque zozobra a los argentinos. Pese a muy malos recuerdos. Pese a que la realidad no acompañe demasiado las celebraciones. Pese a todo eso, siempre se encuentra un resquicio para este momento tan particular del año. Algunos entienden que es una oportunidad propicia para el encuentro familiar. Otros sienten un vacío profundo. Que es quizá el mismo que padecen siempre, pero estas fechas lo evidencian y le hacen adquirir una significativa magnitud. Para muchos, encuentro y alegría, para otros, cierto desconsuelo, y alguna tristeza. Pero para casi nadie pasa desapercibido.

El brindis del encuentro y la mesa familiar, otra vez, un caso donde la realidad económica se hace sentir. Como sea por decisión o por carencia, por indiferencia o por cierto fanatismo, casi todos piensan un menú, una forma de sentarse distinto a la mesa de todos los días. Aunque sea por una vez, aunque sea por unas horas.

Y en algunos casos habrá regalos y gran festejo. En otros cierta sobriedad, compañera de la escasez o de cierto recato. La presencia de los niños le suele marcar el perfil a la celebración. Si no son grandes regalos, por lo menos un gesto, un recuerdo, un instante con alguna fantasía. Incluso, el espacio tendrá una decoración distinta.

Felizmente, en San Luis, se respira otro clima. Pese a las dificultades, se aprecia paz, cierta tranquilidad. Quien más, quien menos, dispone de la posibilidad de realizar algunas compras para su familia. Hay una sensación distinta. Hay un gesto solidario de arriba hacia abajo, y de abajo hacia arriba. Muchos dirigentes han asumido su responsabilidad, comprenden el momento, y aportan calma y sensatez. Saben lo que la gente necesita, lo que el momento requiere. Y buscan aportarlo. Esto despierta un buen grado de esperanza. Alienta a esperar un futuro distinto, cierto, en paz. Atendiendo a los más vulnerables, y rescatando los mejores valores, esos que distinguen a esta tierra.

Con todo, y en cada lugar, todos buscan pasarlo lo mejor posible con la amplitud que esta consigna tiene. Vaya entonces el deseo de un año mejor para nuestra sociedad. Para cada barrio, para cada pueblo, para San Luis, para la Argentina. Que se cumplan todos los deseos, y que se conserve siempre la esperanza de un 2018 mucho mejor. Si no hay voluntad de balance, cabe algún repasito por la salud, el dinero, el amor, un trío importante. Y ojalá esa mirada deje ver un horizonte positivo. En tren de pedir en conjunto, vale hablar de buenas perspectivas de trabajo, y de progreso y crecimiento colectivo. A los lectores de El Diario de la República, compañeros inseparables de cada día, los mejores deseos para que en 2018 encuentren buenos momentos y alcancen el bienestar que desean. Un abrazo de esta familia editorial a la gran familia de nuestros queridos lectores. En Paz… siempre en Paz. Feliz Año Ñuevo!!!!!!!