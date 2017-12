Stress de fin de año: el "regalo" que nadie quiere recibir durante las Fiestas

Los psicólogos dicen que la ansiedad surge de encuentros no deseados y de la tendencia a realizar balances.

Llega el fin de año y para la mayoría es una excelente oportunidad para reencontrarse con sus familias y celebrar por lo que vendrá. Sin embargo, no son pocos los que consideran el 24 y el 31 de diciembre como un mal trago que resulta preferible evitar. Los especialistas coinciden que el malestar por las fiestas existe, pero con una actitud positiva, apoyo familiar e incluso evitando encuentros innecesarios, se puede solucionar.

Alberto Jaimez, psicólogo, indicó que el rechazo a las festividades tiene que ver muchas veces el último mes del año empuja a varios a mirar lo que se hizo. “Tomamos el calendario como un corte de continuidad en el tiempo y hacemos balances de esa continuidad. Aquéllos que han tenido mayor cantidad de frustraciones que éxitos pueden entrar en estos estados depresivos y rechazar los festejos”, explicó.

“Acordémonos de que somos personas insertas en un mundo social”, coincidió Amelia Arellano, quien se desempeña como psicóloga en San Luis desde 1985. “De pronto hacés un balance personal. Pero ese balance personal está hecho en un contexto social amenazante. Respecto al trabajo, si lo voy a conservar, si voy a tener plata. Hay cambios vertiginosos, que nos afectan en la psiquis negativamente”, agregó.

Arellano indicó que los reencuentros familiares también son la causa de la tristeza entre los villancicos. “Recrudecen las ansiedades. Las fiestas se han vuelto una obligación de juntarse entre familias que no se han visto en todo el año. Esto no es una generalización. Hay gente que la pasa muy bien, pero en otras brotan antiguos rencores. Se vuelve un momento de enfado y tristeza. Uno evita relaciones tóxicas y ahí brotan de nuevo, porque estás de nuevo frente a una persona que no querés”, reflexionó.

Virginia Belinaux, una puntana que actualmente vive y trabaja en Puerto San Julián, Santa Cruz, apuntó que el stress de fin de año no es un padecimiento grave. “Es bueno no asociarlo con la depresión, porque éste es un cuadro psicopatológico. En todo caso se trata de una cuestión anímica que requiere de otro tipo de abordaje”.

Belinaux opinó que este desánimo se debe a su vez por las pérdidas que atraviesan las personas durante el año o su vida. “Si ha transitado alguna situación como una separación o la ida de los hijos del hogar, las personas tienden al aislamiento, que no tengan ánimo para compartir. La angustia está más bien asociada a la pérdida familiar o laboral”, detalló. “Las cuestiones ambientales como las dificultades familiares o problemas en el trabajo lo potencian”, agregó.

Son distintas las propuestas de los especialistas para que los afectados transcurran Navidad y Año Nuevo sin dificultades. “Es un tema abarcativo como para dar una receta. Cada uno lo puede resolver como pueda. He notado que hay gente que prefiere pasarla a solas o en pareja, aunque la familia se enoje”, dio como ejemplo Arellano.

“Lo que estaría fallando en aquéllos que se ponen depresivos es una esperanza positiva, que tengan una visión esperanzadora de lo que viene hacia adelante. Si nos situamos en esta situación no vamos a tener un festejo rimbombante, pero sí uno con amor, tratando de perdonar los errores y perdonar los errores de los demás y así construir una humanidad mejor”, argumentó Jaimez.

La opción de directamente no compartir es válida para Belinaux. “Los familiares podemos estar atentos a que esa persona no vaya a realizar algo que pueda ser nocivo para sí mismo u otra persona. Siempre y cuando se tenga esa precaución, también hay que permitir no obligar a nadie a hacer nada. Que exprese sus sentimientos, sin que genere un problema para su propia persona o entorno”, dijo.