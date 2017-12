Un militar mató a un joven: lo atropelló y lo arrastró más de 10 cuadras

Un suboficial del Ejército mató a un joven tras atropellarlo en su auto y arrastrarlo más de 10 cuadras. Ocurrió en domingo a la madrugada a la madrugada en la ciudad de Mar del Plata.

Según informaron fuentes policiales de la comisaría 12ª, el militar manejaba alcoholizado un Peugeot 201 y al llegar a su casa con el cadáver del joven enganchado en el chasis del auto se acostó a dormir. Fue desvinculado de la fuerza.

Antes del accidente, la víctima, Nahuel Barragán, iba en moto con otro joven y cayeron al rosar un cordón.

Un testigo que vio el cuerpo debajo del auto estacionado dijo en declaraciones a Cedena 3: “Se veía debajo del auto, miré pero no sabía qué hacer, sabía que era un cadáver porque no se movía pero no me imaginaba cómo podía haber llegado ahí”.