Quines: vecinos que fueron a La Saladita dicen que hay precios bajos y ofertas

La apertura de una feria que posee todas las características de lo que comúnmente se conoce como La Saladita, alertó a los comerciantes de Quines, a tal punto que cortaron la ruta nacional Nº 146. El intendente, Oscar "Paco" Macías, explicó que la habilitaron para beneficiar a los vecinos con precios bajos. Los habitantes decidieron mantenerse al margen de la polémica y pudieron visitarla ayer y el fin de semana.

Algunos comprobaron que hay propuestas económicas y ofertas, en el predio ubicado en la avenida Córdoba aunque otros dijeron que hay productos al mismo precio que en el resto de los locales de la localidad.

“Fui a ver qué había pero no consulté mucho, sí pude ver las ofertas y hay precios bastante accesibles. Hay muy linda ropa, tienen dos remeras a 120 pesos, tres pares de media por 90 y jeans a 300. La mayor parte de la gente aprovecha este tipo de mercados, incluso me crucé con vecinos de Candelaria y Luján. Los vehículos estacionados ocuparon hasta cuatro cuadras durante los días del fin de semana”, dijo el vecino Marcelo García y agregó que él entiende que el enojo de los comerciantes del pueblo es porque ellos trabajan con créditos, cuya única garantía es la confianza y que los propietarios temen que los vecinos no les paguen y comiencen a tener deudas.

Las noticias viajan volando y mucho más en un pueblo tan chiquito. Martín Valdés es uno de los vecinos que aún no va a la feria pero escuchó algunos rumores: “No me hice tiempo porque había carreras, pero escuché comentarios. Dicen que es muchísimo más barato en algunos artículos, pero en otros los precios están iguales a los de los negocios de Quines. La calidad dicen que es buena. Ya se calmaron las aguas de la polémica que se generó la semana pasada y en el pueblo está todo tranquilo”.

Melina Manzanelli es mamá y ama de casa, ella sí aprovechó para acercarse al predio en dos oportunidades. “Considero que es una posibilidad muy linda para la gente que no tiene mucha plata, para los humildes. Tienen de todo en calidad de ropa. Fui el viernes y la estaban armando, recién llegaban. El domingo a la noche volví y siguen armando. Había mucha gente que compraba. Encontrás buenas zapatillas, ropa para niños y grandes; los precios están demasiado bien, algunos son parecidos a los de los comercios de acá. Por ejemplo hay dos pantalones de niños para jugar al fútbol a 100 pesos; hay ofertas buenas, como en toda feria”, explicó.

El jefe comunal observó que Quines tiene ventajas sobre los otros pueblos en cuanto a la ubicación geográfica y afirmó que es considerada como una localidad de servicios.

“Es bueno contar con opciones: tener un vaquero que cueste desde 300 pesos, hasta mil. En la feria hay ofertas y variedad y eso es muy bueno, porque la gente la necesita. Yo tengo una mueblería, con la que puedo dar facilidades en seis pagos, en el pueblo se instaló un Ribeiro que tiene hasta treinta cuotas, no me puedo enojar por eso, porque pienso en el beneficio de la gente”, afirmó Macías y agregó que sin opciones no hay progreso.