Quiroga y Barroso, los dueños de la Calle Angosta

Andrea Quiroga y Pedro Barroso volaron el domingo sobre la avenida Mitre y consiguieron algo que muy pocos atletas han podido lograr hasta el momento: ganar dos años consecutivos la general 10k de la Maratón Calle Angosta, prueba que en esta 16ª edición tuvo a más de 500 competidores inscriptos en la distancia madre.

“Estoy súper contenta porque gané nuevamente y, porque además lo hice con mi mejor registro en este año (37' 33''). Cuando estaba por cruzar la meta y vi el reloj no lo podía creer. Fue algo impresionante y la verdad que superé todas mis expectativas”, señaló la villamercedina al Suple DxT, emocionada por su actuación.

“Corría a un gran ritmo. Me sentí muy bien desde el inicio, apenas salí tomé la punta y me mantuve hasta el final”, agregó Quiroga, que también manifestó que el cariño del público fue fundamental: “El apoyo de la gente fue impresionante. Pocas veces se ve algo así. Durante el recorrido recibí gritos de aliento, fue muy positivo”.

Con este triunfo, Quiroga domina la general del Ciclo de Maratones que lleva adelante la Secretaría de Estado de Deportes de San Luis. Este año, la Maratón Calle Angosta se organizó conjuntamente con la 4ª fecha

del campeonato.

Barroso, por su parte, tampoco ocultó su felicidad al expresar que se sintió “cómodo, concentrado y conforme con el rendimiento”. “Tuve un buen ritmo y me sorprendió el tiempo (31' 35''). Fue un promedio de 3' 08'' el kilómetro. Muy bueno”, dijo el daractense que el día anterior había corrido en Quines 10k, ocupando el segundo lugar.

“Me decidí a viajar a Quines a último momento. Estuvo pesada por el calor, pero me cuide para la carrera del domingo”, subrayó el hermano menor de Rosendo, otro representante formidable que tiene el atletismo puntano, quien recordó que en la décimosexta edición de Maratón Calle Angosta tomó la punta “en el kilómetro y medio” y luego comandó en soledad.

¿Cómo siguen?

Si bien faltan pocos días para que finalice el 2017, tanto Quiroga como Barroso coinciden en que despedirán el año en Río Cuarto, Córdoba, en la carrera De Los Dos Años, prueba tradicional en 10k que larga el 31 de diciembre (23:45) y cierra el primero de enero.

“No creo que corra otra antes de Río Cuarto. Estamos viendo si me conviene, me quiero guardar porque es una competencia importante, a la que siempre voy”, subrayó Quiroga, quien cumple a rajatabla la rutina del entrenador bonaerense Fernando Díaz Sánchez.

En tanto Barroso, contó: “El 17 de diciembre viajo a La Paz (Mendoza) y después cierro en la maratón De Los Dos Años. Es una carrera en donde hay muchos atletas de nivel, el año pasado quedé cuarto en la general”.

Ayer, tras el podio conseguido, ninguno de los dos se tomó el día. La villamercedina se levantó temprano -a las 6- e hizo un fondo de 10k; y el daractense fue por la tarde al gimnasio.

Sacrificio que ambos entienden que es necesario y que seguramente, si bien no lo dicen, los llevó a conquistar por segundo año consecutivo uno de los certámenes más importantes en el running puntano.