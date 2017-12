Los pibes de la M17 del Chancay Rugby Club, se consagraron campeones provinciales este fin de semana al derrotar por 24 a 12 a Puelches de Villa Mercedes en el encuentro que se disputó en el predio del equipo mercedino ante unas 350 personas.

El partido fue bien jugado desde el punto de vista técnico y con un comienzo cambiante en el resultado y una distancia en el marcador que le agregó un suspenso importante hasta el pitazo final.

La primera diferencia y uno de los factores más importantes de la victoria de Chancay, fue la precisión de su pateador Juan Latorre que desde el inicio iba a demostrar que estaba fino para la patada a la "H" con el primer penal convertido y la diferencia de 3-0 para los visitantes.

La reacción mercedina no tardaría en llegar, después de una buena fase de pases, Puelches apoyó el primer try del partido por una punta y aunque su pateador no pudo conseguir los dos puntos extras, el local tomó la ventaja en el marcador por 5 a 3 Puelches.

Ya en la mitad del primer tiempo el partido era parejo, con una leve ventaja del equipo de San Luis, que conseguiría el desequilibrio con una buena combinación que nació en los fowards y terminó en los backs y Latorre convirtió la patada y el primer tiempo moriría 10-5 para los puntanos.

El complemento

En la segunda mitad, el equipo local, que estaba a tiro del empate, salió a arriesgar un poco más, pero se encontró a un Chancay sereno que le hizo lento el tramite y que siempre puso lejos de su line gol el juego, con patadas a los laterales.

Llegaría un penal clave para los puntanos que fue cambiado por tres puntos por su apertura, para poner el 13 a 5 y diferencia de más de una anotación en el marcador.

Puelches entró en el terreno de la desesperación y otra vez Chancay encontró espacios, esta vez para anotar un buen try al que se le sumó la conversión de Latorre y el partido tenía una distancia determinante de 20 a 5.

Aún con la diferencia y el reloj en su contra, Los mercedinos insistían con garra para llegar al descuento e iban a lograr apoyar la pelota en el linegol rival, además de conseguir los dos puntos de la patada. Era 20 a 12 en contra y otra vez había esperanza para los de la Calle Angosta.

Los minutos pasaron y el partido se fue apagando, sólo quedó tiempo para otro penal convertido por el pateador de Chancay para redondear un 23 a 12 final y desatar el delirio de los visitantes.

Un grupo consolidado

El equipo que dirigen Manuel Latorre, Edgardo Bona, Gabriel Casari y Facundo Latorre, viene de disputar a mitad de año el regional M 16, con equipos de Mendoza y San Juan. Tienen 1 y hasta 2 años menos que muchos de los rivales con los que compiten en la provincia, sin embargo demostraron tener una superioridad amplia con todos los equipos que enfrentaron.

El año que viene, el mismo plantel participará en la misma categoría con el desafío de ser bicampeones, pero sus entrenadores también piensan en volver a proyectar a estos jóvenes gladiadores a un certamen regional o nacional.

Cuando consultamos sobre el desembarco de alguno de estos chicos en el equipo de primera división para hacer sus primeras armas, tanto Manuel Latorre cómo Gabriel Casari por separado, coincidieron en que al menos faltan dos años para que eso ocurra, no es por falta de condiciones, es porque en el Rugby no se apuran los procesos formativos y por la intensidad de contacto físico.