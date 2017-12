Advierten que para navegar en los diques de San Luis es obligatorio el carnet náutico

Al viajar por tierra o sobre el agua es necesario contar con ciertas normas de seguridad para evitar accidentes, por eso San Luis Agua este verano continuará firme con su política ineludible para los propietarios de embarcaciones y para quienes se meten a nadar a los diques. “Buscamos asegurarnos de que quienes ingresen a los lagos lo hagan con salvavidas, un seguro de vida, bengalas y hasta un silbato, entre muchas otras cosas”, explicó el presidente de la Sociedad del Estado, Claudio Lucero Pomiro, y agregó que desde el próximo lunes, hasta el 31 de enero, los usuarios podrán tramitar el carnet náutico. El trámite para obtenerlo es gratuito para los navegantes que tienen sus vehículos matriculados en la provincia.

“Este documento será obligatorio, exigiremos el seguros contra accidentes y perjuicios a terceros y costas, que no es el mismo que pagan por los trailers con los que llevan las embarcaciones, muchas personas pensaban que de esta manera ya estaban asegurados dentro del agua y no es así. Ambos les servirán para estar protegidos. Por ejemplo, mucha gente se tira a cruzar el dique y en la mayoría de los casos no toman precauciones antes de meterse al dique: necesitan la bala de color naranja, y un gorro rojo, así los pueden divisar, por lo menos a 10 metros de donde estén”, especificó.

Este documento abarcará las embarcaciones desde 2 HP (caballos de fuerza), hasta 150 HP, porque esta última es la potencia máxima que permite Prefectura Naval, las de más de 150 son consideradas lanchas de competición.

“Para asegurarnos de que todo funcione bien y tengamos un verano feliz, habrá controles de rigor; para quienes no cumplan con los requisitos habrá multas. Buscamos que no haya nadie sin el permiso; después del 31 de enero no habrá excusas, tendrán que abonar. Pero desde ese día comenzarán los controles estrictamente”, afirmó el presidente de la Sociedad Estatal y agregó que la Policía del Agua estará a cargo de exigir la documentación.

En los diques de Potrero de los Funes, Nogolí, Villa General Roca, Antonio Esteban Agüero, Piscu Yaco, Luján, Las Palmeras, Boca del Río, Berta Vidal de Battini, La Estrechura, Vulpiani y Villa Mercedes, solo pueden ingresar las que no tienen motor.

En La Florida, Saladillo, Paso de las Carretas y Cruz de Piedra están permitidas las naves con motor de 4 tiempos, y que tengan una certificación ecológica; también podrán acceder las sin motor. En los lagos San Felipe y La Huertita, también podrán ingresar los mismos y además tendrán acceso las de 2 tiempos.

Los horario de inspección de las embarcaciones será los viernes y lunes de 8:30 a 15 en Policía del Agua, Área Náutica; ubicada en la calle 104 entre 2 y 4, en el Parque Industrial Sur.

“A los sin motor también se les exigirá que declaren sus vehículos, sean de remo o vela, nadie puede estar sin los permisos, así sean kayak en los que va un solo tripulante, porque así controlamos que todos tengan los elementos de seguridad. Si tienen el alta es porque el propietario comprendió que no puede salir al agua así nomás, es por su propia seguridad”, explicó Lucero Pomiro.

Para sacar el carnet San Luis Agua preparó una especie de manual que los interesados en sacar el carnet tendrán que estudiar. “En él se explican cuestiones relacionadas a los giros, las velocidades, la cantidad de HP que tiene cada embarcación; después rendirán un examen teórico sobre el material que leyeron y otro práctico que se desarrollará en el dique, hay que aprobar los dos”, especificó Lucero Pomiro y volvió a hacer hincapié en que tienen tiempo desde el próximo lunes hasta el 31 de enero, aclaró que a partir del 1º de febrero comenzarán a realizar multas a quienes no lo tengan.

“La idea es tener un verano tranquilo para que los turistas y los locales estén felices, no queremos tener que lamentar accidentes sobre el dique. Ni de los que van en un bote a remo, a vela o a motor; ni para los que se tiran a nadar. Hacemos mucho hincapié en estos últimos porque son los más expuestos al peligro”, explicó y añadió: “Uno a veces ve la bala, pero no al que está nadando porque lleva un gorro de un color inapropiado u oscuro; y si además está nublado no se nota dónde está la persona. Quienes no cumplan con estas medidas serán sacados inmediatamente del agua, la Policía del Agua los intimará a retirarse y si no hacen caso, iremos con la Policía de la Provincia, y además será multado”, concluyó.

El Departamento de Legales de la Sociedad de Estado trabaja actualmente en las bases y condiciones para sacar el carnet náutico. Según informaron a partir del lunes los interesados podrán ingresar al sitio para realizar el trámite, que es gratuito y el material de estudio para rendir los exámenes.

El documento podrá ser tramitado sólo por mayores de 18 años, para quienes será obligatorio, y en el caso de que el particular que lo posea provenga de otra provincia, el carnet tendrá validez habilitante también en San Luis. El carnet habilitará la conducción de los navíos y tendrá una vigencia de 5 años con renovación anual.