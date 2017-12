Messi: “Si nos va mal en el Mundial nos tenemos que ir todos”

El astro de la Selección Argentina Lionel Messi reconoció hoy que si al conjunto nacional le "va mal" en el próximo Mundial de Rusia 2018 significará un final de ciclo para varios futbolistas.

"Si nos va mal en el Mundial, tenemos que desaparecer todos”.

Es complicado que sigamos. Son muchos años, muchos partidos. La gente se cansa y quiere ver caras nuevas", sostuvo Messi, que agregó que la competencia en Rusia será "la última oportunidad" para "esta camada" de jugadores que aún no ha podido ganar un título con la camiseta celeste y blanca.

El atacante sostuvo que "el público quiere ver resultados y si no los ve, pide caras nuevas" y contó que no volvió a ver ninguna de las tres finales perdidas por el actual grupo.

No obstante, el crack del Barcelona se mostró ilusionado "en obtener el Mundial de Rusia 2018 y reconoció que "es la última oportunidad este grupo que llegó a tantas finales".

"Estuvimos tan cerquita en Brasil. Pensamos y queremos que se nos dé. Es una última oportunidad para esta camada que jugó finales y no pudo consagrarse", sostuvo, en una entrevista concedida al canal de televisión TyC Sports.

Messi dijo que existe confianza en el plantel para levantar la Copa del Mundo y opinó que "la gente está ilusionada más allá de cómo se dio la clasificación".

"Como estamos hoy no alcanza por ser campeones. Tenemos que mejorar y mucho. Hoy por hoy hay selecciones que están mejores que nosotros. Brasil, Francia, España y Alemania están por encima de nosotros", cerró.

Además, Messi reconoció que por las grandes críticas que recibió este grupo "es mucho más difícil jugar de local que afuera".

Sobre su injerencia en el armado del equipo, reconoció: "A mí no me da para decirle al técnico trae a este o trae al otro. Sí lo pienso para adentro mío con quién me puedo sentir más cómodo.

"El que me conoce, sabe qué es lo que más me gusta".

En tanto, opinó que "hoy vende matar a la Selección argentina y algunos periodistas se aprovechan de eso".

"Nos duele mucho haber llegado a tres finales y ser tan criticados. Nosotros somos los primeros que queremos festejar con la Selección. En medio de todo eso, tuvimos una crítica fuera de lo normal. Cuando no se nos dan los resultados, ya sabemos la que se nos viene. Algunos están esperando que esta camada se vaya", manifestó.

NA.