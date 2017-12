El TN abre el año en Potrero de los Funes

Al concluir el campeonato 2017 de Turismo Nacional, el pasado fin de semana en Rosario, en donde Alejandro Bucci (Clase 2) y Mariano Werner (Clase 3) fueron coronados Campeones Argentinos, Hugo Paoletti en un diálogo con Campeones confirmó que la categoría abrirá el calendario 2018 en Potrero de los Funes con una competencia especial.

El comienzo de la próxima temporada será en el Circuito Internacional semipermanente de Potrero de los Funes, San Luis, durante el fin de semana del 23 al 25 de febrero, y tendrá una prueba especial para la Clase 3.

"Daniel Bassi, quien es (además de piloto de la categoría) director de Vialidad Provincia, me pidió desde hace tiempo hacer una carrera en Potrero de los Funes, pero yo me resistía por la extensión del circuito, pero la haremos finalmente", admitió Paoletti.

"Será una carrera especial, similar a lo que se hizo en Buenos Aires: una carrera clasificatoria y otra final, sin series ni pilotos invitados. Creo que el desafío vale la pena por el lugar, el paisaje y lo que significa el circuito emblemático, para arrancar el año ahí", confió el titular de APAT.

Con respecto al balance de la presente temporada, Paoletti sostuvo: "Este año fue difícil pero muy bueno. Estuvo complicado básicamente por lo económico, porque si bien afecta a los pilotos mantener los sponsors, también le afecta a la categoría", indicó el presidente de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT).

Paoletti resaltó el volver en las últimas carreras del año a circuitos que hacía mucho no visitaba el TN, como Buenos Aires y Rosario. "Esto fue lo más destacado del año", expresó.