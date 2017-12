Tamara Fissore, subió al podio en Kühtai-Austria

Cuando finalicé y vi mi tiempo (38.23) no paraba de sonreír, estaba feliz… observé los registros de las otras chicas y me di cuenta que estaba segunda, como no lo podía creer me acerqué hasta uno de mis entrenadores (Mateo Clara) y me dijo: ‘Felicitaciones has ganado el segundo lugar’”, recuerda Tamara Fissore, lo que sin dudas fue para ella y Argentina un podio histórico en Kühtai-Austria, en el inicio de la Copa de las Naciones, dentro del Mundial de Natural Luge.

“Esperé emocionada la premiación y cuando me nombraron levanté bien alto la bandera para que todos la vean. La presidenta de la Federación rusa me colocó la medalla y me felicitó, y después me saludó el presidente de la Federación Internacional. Apenas pude les avisé a mi mamá (Verónica) y papá (Miguel) y todos lloramos de la emoción”, agregó la joven villamercedina, que quedó a 26 centésimas de la ganadora bosnia Berina Mustic (37.97).

Fissore cumple su cuarta participación consecutiva en la Copa del Mundo. Y a diferencia de los años anteriores en éste el sacrificio y la dedicación están dando sus frutos, ya que para no ceder tantas ventajas a las europeas, quienes tienen a su disposición pistas de entrenamientos, llevó adelante una minuciosa pretemporada en el Centro de Alto Rendimiento de la ciudad de La Punta. Esto, sumado a la experiencia que tiene, le permitió llegar con buenas expectativas a Kühtai.

“Estoy muy bien físicamente. Los entrenadores cuando llegué me dijeron que me veían mejor. El año pasado me pedían que descienda más rápido y ahora que tenga cuidado porque voy demasiado rápido”, comentó orgullosa la sanluiseña.

El camino al éxito

Si bien Tamara protagonizó una buena actuación en la tanda de entrenamiento, el sábado en el primer día de competencia no le fue tan bien. No arrojó un buen registro. Pero se concentró y salió en la jornada siguiente a dar como es habitual su cien por cien. “Me mentalicé que era a ‘todo o nada’. No podía dejarme dominar ni por la pista ni por el trineo. Me enfoqué en que era posible, y por suerte conseguí mejorar mi tiempo”, señaló la única representante argentina en la cita mundialista, que hizo sus primeros pasos en la classic luge, una modalidad en donde el descenso es sobre asfalto.

Su próxima presentación será el 7 de enero en Latzfons, Italia, y después le seguirán: Moscú (Rusia) el 11, Kingber (Austria) el 19 y Deutschnofen (Alemania) el 26; todos en el mes de enero. Cerrará la temporada 2017/’18 en 11 de febrero en Austria, en la Copa Continental.

Todavía resta un largo camino por delante, pero la villamercedina sabe que ya dio un primer paso muy importante. “Me siento orgullosa de mí misma. Y la verdad que este segundo puesto me motivó muchísimo para las próximas competencias”, cerró Fissore, quien tiene como principal objetivo superar en Italia lo vivido en Kühtai.