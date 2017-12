Dos distribuidoras propusieron sus canastas navideñas sociales

El martes a las 10 se reunieron por primera vez los comercios y Defensa del Consumidor, como cada año por estas fechas, para definir la canasta navideña social. Sólo asistieron representantes de Distribuidora Mag y Maxiconsumo, que presentaron sus propuestas. Con ideas un poco lejanas respecto a lo que pretendía el Gobierno de la Provincia, y con los grandes supermercados ausentes en la charla, aún no hubo acuerdo. Sin embargo, los que participaron ofertaron una de 12 artículos, entre dulces y salados, y que su precio rondará entre $200 y $260.

Alberto Montiel Díaz, titular de Defensa del Consumidor, había manifestado la semana pasada a El Diario de la República, su intención de que la canasta navideña con 10 artículos, no superara los $200. “Entonces 260 me parece mucho. Mi intención es que la cifra final esté más cerca de los 200 o 220 pesos por 12 artículos”, aseguró el funcionario tras el encuentro.

Según afirmó, Maxiconsumo ya tiene a la venta una canasta que le imponen a nivel nacional a todas sus sucursales, por $260. También una más accesible, por $240, pero sin productos salados. “Distribuidora Mag me había pasado otra propuesta, pero sólo contenía dulces”, detalló. Lejos de las aspiraciones de Defensa del Consumidor, acordaron seguir trabajando para consensuar.

Más allá de que todavía faltan charlas y reuniones para definir, algunos productos de esta canasta navideña social ya se conocen. “Los 12 productos estarían integrados por un pan dulce, una sidra, un turrón, una bolsa de maní, una garrapiñada, un budín, una lata de duraznos, un paquete de arroz o fideos, una salsa, y una mayonesa”, afirmó Montiel Díaz.

Otra confirmación para esta canasta navideña, tal como pasó en 2016, es el conjunto de artículos dulces y salados, algo que se volvió innegociable para el programa dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. “Es algo que lo pidió el gobernador Alberto Rodríguez Saá el año pasado”, señaló.

Teniendo en cuenta que quedan poco más de dos semanas para la Nochebuena, el titular de Defensa del Consumidor adelantó que buscará terminar de acordar la canasta con los negocios en el transcurso de esta semana, y se puso como fecha límite, mediados de la semana que viene.

El 12 de diciembre de 2016 salió a la venta la canasta social de ese año, y se acordó que los comercios las puedan armar libremente, variando cantidad de productos y marcas, pero se estableció como valor máximo los $200. Entonces la del 2017 tendrá un aumento interanual de, como mucho, un 30%.

Sea como sea, supone una solución económica para muchas familias que quieren pasar unas fiestas de fin de año con una mesa repleta de comida. Según un relevamiento realizado por El Diario a comienzos de noviembre, comprar 10 artículos para la mesa navideña, en las grandes cadenas de supermercados, se consiguen en un rango de costos que va desde los 422 pesos la más económica hasta los 670 pesos la más cara, dependiendo de las marcas y comercios.