AMIA: Cristina acusó a Macri por la orden de detención y dijo que "es una causa inventada"

La ex presidenta rechazó el pedido de detención en su contra que hizo el juez federal Claudio Bonadio por supuesto encubrimiento de Irán.

La ex presidenta y senadora nacional electa Cristina Kirchner rechazó esta tarde el pedido de detención en su contra que hizo el juez federal Claudio Bonadio por supuesto encubrimiento de Irán y advirtió que se trata de "un disparate jurídico", orquestado por el mandatario Mauricio Macri.

"Mauricio Macri es el director de la orquesta y Bonadio ejecuta la partitura judicial", advirtió la exjefa de Estado, que también consideró que se trata de "un intento de disciplinamiento" del Gobierno hacia su persona, a poco de asumir como legisladora.

Tras el pedido de desafuero y arresto en su contra, Cristina Kirchner remarcó que el Memorándum firmado con Irán durante su gestión para intentar avanzar con el caso AMIA fue "un acto de política exterior, no judiciable, que mereció el tratamiento del Parlamento argentino".

"Es una causa inventada sobre hechos que no existieron", enfatizó la expresidenta en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, junto al jefe del bloque del FpV, Agustín Rossi, y el presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja.

Según consideró, "desde el punto de vista jurídico todo esto es un despropósito".

"No sólo violan el Estado de Derecho, sino que buscan hacer daño personal y político a los opositores. No tiene nada que ver con la Justicia, ni con la democracia", recalcó la ex mandataria, también junto a otros diputados electos del FpV como Fernando Espinoza, Daniel Scioli y Hugo Yasky, entre otros.

"No hay causa, no hay delito, Bonadio lo sabe, el Gobierno lo sabe, el presidente Macri lo sabe", advirtió la ex mandataria, quien llamó además a una "reacción serena y responder por la vía política este increíble desvarío judicial".

