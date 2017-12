Susana Coria: "En el submarino están todas las respuestas"

Lo único que deseo es que aparezca el submarino, porque en el submarino están todas las respuestas”, dijo con el corazón en piel viva Susana Coria, la mamá de Fabricio Alcaraz Coria, el marino puntano que está entre los 44 tripulantes del “ARA San Juan” que se encuentra desaparecido en las profundidades del Atlántico.

La frase sintetiza una forma de pensar que cuando se plasma en palabras calan tan hondo que, sin ser gritos, aturden el alma.

“Lo único que queremos es que lo encuentren, ojalá sea pronto. La incertidumbre es lo que nos está matando: saber si sufren, si sufrieron. No sabemos nada, no sabemos si falleció, no los pueden dar por muertos porque el submarino no aparece”, remarcó ayer a través de una comunicación telefónica desde Mar del Plata, en donde está junto a su marido y su otra hija desde el domingo 19 de noviembre.

Del otro lado del teléfono, la mujer intentó sostener con fuerza un pequeño hilo de voz que se cortaba a cada instante, y que en ese quiebre dejaba entrever un mundo de desesperación y disparaba el miedo paternal por no saber dónde y cómo puede estar un hijo, si está con vida o dejó de estarlo.



