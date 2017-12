Maratón de asunciones: arranca la jura de once intendentes

Durante los próximos días los intendentes de once Municipios asumirán su cargo.

Walter Fernando Sosa de La Calera, será el primero, hoy a las 11 en el edificio municipal se hará cargo de la gestión. El representante de San Luis Somos Todos dijo que trabajará para que cada vecino tenga su vivienda. “Otro tema de la agenda son el agua, el asfalto, poner alambrado al costado de la ruta porque hay muchos animales sueltos y la forestación. Ganar la elección fue muy bueno, si bien me postulé en otro partido ahora me voy a asociar al PUL, antes ya trabajaba con ellos”, explicó.

Mañana a las 18:30, en la Escuela Nº 73 “Los Tres Granaderos”, será el turno de Romina Peralta, que será la nueva jefa comunal de Renca. Es hija de Esther Farina y Claudio Peralta, ambos fueron intendentes. “Por el momento estoy súper tranquila, no sé si porque todavía no caí, pero tengo los brazos abiertos para recibir esta nueva experiencia. Estuve acompañando a mi mamá, en sus 8 años como intendenta. No es algo extraño para mí. Los tiempos que corren no son los mismos, pero dentro de todo sé con qué me puedo encontrar”, explicó la joven.

La representante de Movimiento Puntano agregó que junto al Programa Asuntos Municipales piensa utilizar 90 días de su gestión para analizar las cuentas. “Tenemos que ver el pago de sueldos de empleados porque hay una señora a la que no le pagan desde hace 3 meses. La semana que viene trabajaremos en el balneario, estamos sobre la fecha para hacer la apertura de la temporada y no está limpio, desde que sufrimos las inundaciones no está al cien por cien y por lo menos vamos a limpiar y cortar el pasto; además faltan herramientas. Será una primera semana complicada”, anticipó.

En Unión asumirá Marcos Espósito, será a las 11 del sábado en el Municipio. “Desde que ganamos las elecciones, estamos trabajando, junto al que será el nuevo equipo de trabajo, para establecer las prioridades sobre las necesidades que hay en el pueblo. En lo personal estoy ansioso por comenzar con este nuevo desafío. Considero que esto es salirse de la 'zona de confort' para enfrentar este camino que te lleva a hacer cosas por los otros, al menos así entiendo yo la política. No vengo de una familia que esté relacionada con esta actividad; al principio a mi familia no les gustaba la idea, pero me acompañan como corresponde”, expresó quien en octubre representó a Avanzar y Cambiemos por San Luis.

En la localidad de las aguas claras, asumirá Claudia Pinelli, será este sábado en la plaza de Nogolí, al mediodía. La actual delegada normalizadora, que fue candidata por el Frente Unidad Justicialista, afirmó que está muy contenta: “Están terminando obras en el pueblo: ya está lista la avenida 9 de julio y la iluminación del bulevar San Martín. La expectativa ahora está puesta en la preparación de la temporada turística, que es algo nuevo porque nunca hicieron arreglos en el camping, pero ya está listo, tenemos bañero y calculo que con viento a favor, el 16 estaríamos largando la temporada”, adelantó y agregó que continuará trabajando para terminar el patio cervecero de la hostería. Además mencionó que están realizando obras río arriba, en el comienzo del dique: “Queremos arreglarlo, ponerle parrillas y tenerlo como otra opción para los turistas, también queremos comenzar con actividades en la plaza que vengan los artesanos durante los fines de semana”, enumeró.

En cuanto a los servicios adelantó que buscan cambiar las luminarias a LED y dijo que trabajan junto al Gobierno de la Provincia para no tener más problemas de agua. “Además, planeamos construir otra planta potabilizadora y ayudaremos a los vecinos a terminar 7 viviendas del Plan Solidaridad del barrio del Matadero”, afirmó y añadió: “A nivel personal estoy con mucha expectativa, es un desafío muy grande. Nunca había cumplido esta función, estoy contenta por la legitimación de la gente, así que actuaremos con más libertad de acción y podremos hacer los cambios necesarios. Voy a trabajar para que tengan mejor educación y salud”.

Al Ejecutivo municipal de Villa General Roca vuelve el actual concejal y ex intendente Carlos García, quien representó al PJ en las elecciones. Asumirá el domingo a las 19 en el salón municipal. “Cuando fuimos casa por casa escuchamos muchas inquietudes, quiero que el pueblo siga creciendo por eso gestionaré para cumplirlo. El primer paso será promover la actividad del dique que lleva el mismo nombre de la localidad, y renovar el Monumento a la Bandera. Dos íconos de la comuna. Fomentaremos el turismo así todos tienen trabajo”, aseveró García.

El mismo día en Luján a las 10, Mariella Alejandra Páez Hernández se hará cargo de la intendencia. Daniel Orlando también asumirá como jefe comunal a las 10:30, en el paseo Evita; y lo mismo hará Jorge “Toti” Videla en Juana Koslay, pero en la rotonda Cruz de Piedra. Los tres fueron por el Frente Unidad Justicialista.

Los reelectos son Aníbal Gonzalez de Beazley, y Miguel Bertola de Naschel, ambos por el PJ.

En Batavia, y por disposición del Programa Asuntos Municipales, asumirá el delegado organizador, Diego Seguel, ya que el intendente Gerardo Díaz fue elegido como diputado provincial.