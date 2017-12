Visitante de lujo: Benito Fernández disertó en la UPrO

Saber trabajar en equipo, delegar y desprenderse de los prejuicios, fueron tres de los consejos más contundentes que Benito Fernández le transmitió a las primeras egresadas del curso "Confeccionista a Medida" de la Universidad Provincial de Oficios "Eva Perón". El diseñador que se destaca por crear los vestidos más elegantes para la reina de Holanda, Máxima Zorreguieta, o vestir a las modelos más hermosas del país, disertó en la alta casa de estudios sobre cómo emprender una marca propia y los desafíos que eso implica.

Fernández llegó a la ciudad cerca de las 11. Antes de encontrarse con las estudiantes, brindó una conferencia de prensa en la que destacó la propuesta de la UPrO y dijo: "Soy un convencido de que hay que revalorizar los oficios. Somos muy prejuiciosos a la hora de pensar en el prestigio o el valor que tienen las carreras cortas, pero creo que hay que destacarlas. Y sobre todo desde el diseño, creo que es un valor agregado que puede ayudar a que una industria crezca, y si crece hay mano de obra. Me siento muy honrado de poder participar y poder contar mi experiencia, cómo armé la marca desde una manera muy autodidacta", expresó.

El diseñador contó su paso por la carrera de diseño que emprendió en Europa durante su juventud y señaló que "es destacable que en Argentina haya casas de estudios que le den un espacio a la carrera".

Cerca del mediodía, el teatro de la UPrO esperaba colmado de mujeres y muy pocos hombres, ansiosos por la llegada de Benito.

Entre algunas bromas y fotos con las estudiantes, Fernández se subió al escenario y saludó a su público. En la primera fila, las flamantes modistas lo miraban atentas mientras pensaban en las preguntas que le harían al finalizar la disertación.

Cómo carta de presentación, Benito relató su experiencia con la moda, desde su infancia hasta alcanzar su hito más preciado: vestir a Máxima. "Crecí siendo un chico disléxico. Hacía todo mal y lo seguí haciendo durante un tiempo. Descubrí lo que me gustaba y comencé a trabajar en ello y así me fui formando", dijo.

Otro de los tips que destacó el artista fue: "No piensen que pueden hacer todo solas. Aprendan a delegar. Es mucho más fácil y rico cuando las cosas se hacen en equipo. En mi caso, yo estoy al frente de una marca y me encargo del diseño pero no puedo hacerlo todo. Delegar también te permite crecer como profesional y comercialmente", aconsejó.

Tras unos cuarenta minutos que duró la charla, las flamantes diseñadoras se animaron a despejar dudas con su referente. Y para finalizar, las más de doscientas egresadas se sacaron una selfie masiva con Fernández.

El broche de oro fue un colorido desfile que protagonizaron las modistas y que tuvo como temática la arquitectura. A lo largo del salón principal de la universidad, montaron una extensa pasarela de alfombra roja y pudieron mostrar las prendas que realizaron durante el año.

"Fue un año difícil pero de muchos logros alcanzados y satisfacción. Las alumnas dieron todo de sí y estamos orgullosas", expresó María Ester Bueno, una de las instructoras del curso.

"Nunca pensé que íbamos a tener la oportunidad de poder mostrar lo que hemos hecho ante un grande como Benito. En mi caso, empecé este curso como una cuenta pendiente y luego me entusiasmé. Es algo muy grato porque terminó siendo más grande lo que planeaba", dijo Milagros Torres, una de las egresadas, mientras miraba como las modelos lucían las prendas que ella misma confeccionó.

El dueño del color

A sus 57 años, Benito Fernández aseguró que la moda forma parte de su vida desde que es pequeño. Televisión, revistas, historias propias y cercanas sirvieron para inspirar su colorido y extravagante perchero. Aunque se formó en Europa señaló que prefiere la moda local.

Durante su extensa carrera no sólo se codeó con la realeza, también se destacó entre los diseñadores más elegidos por las mujeres de todas las edades.

Además de indumentaria Benito confecciona tapas de cuadernos, sábanas y está a punto de lanzar una línea de zapatillas.