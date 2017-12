El chef Christophe ya está en San Luis para deleitarse con la comida puntana

Participará esta noche en la inauguración del “hornódromo” de El Trapiche. “Tenía que estar porque es algo que no se ve todos los días”, dijo.

Christophe Krywonis ya está en San Luis para participar del lanzamiento de la temporada turística de El Trapiche. El acto será hoy a partir de las 20 en el SUM de la Municipalidad de la localidad turística con una original propuesta: la instalación de hornodromo.

La actividad consta de la puesta en funcionamiento de diez hornos de barro en donde los cocineros de El Trapiche prepararán carnes, pescados, masas y verduras bajo la atenta mirada de Kristoff. "No vengo como jurado, vengo con la intención de ser un cocinero que habla con otros cocineros", dijo el integrante de Mastercheff a El Diario de la República.

"El municipio de El Trapiche me invitó a participar de la apertura oficial del hornodromo y yo acepté contento porque no es algo que se vea todos los días. Además, es muy bueno que esa plaza va a funcionar durante todo el año, no solamente por hoy", aseveró el cocinero.

El acto comenzará a la 20 y además de la inauguración de los hornos habrá ballets locales y el cierre musical con Supervien.