Elisa Lee, una empresaria con alma de artista

Hace pocas semanas Elisa Lee, una de las empresarias más importantes en el mundo de la moda y la hotelería en Argentina, festejó junto con inversores y otros colegas la inauguración de un nuevo hotel cuatro estrellas en el barrio porteño de Congreso. Ayer (jueves), entre colores, pinceles y manos manchadas con pintura, la mujer celebró su primera visita a San Luis que la desconectó de toda la vorágine que traía desde Buenos Aires junto con el artista Mario Lange.

El lazo que unió Lee con San Luis fueron los cuadros de Mario, el artista que dedicó su 2017 a embellecer cada escuela, hospital y espacio urbano de la provincia y cautivó a la empresaria para que también decore su nuevo hotel. El hall principal del "Amerian Hotel Congreso" tiene dos estatuas de caballos intervenidos por Lange pedidos especialmente por Elisa.

La llegada de Lee fue el miércoles y de inmediato recorrió la provincia donde reside uno de sus aristas plásticos favoritos. Ayer por la mañana, Elisa decidió acompañar a Mario a la escuela "Nuevos desafíos" de La Punta, donde realizaron el último mural del año junto a los alumnos de la institución que los esperaban ansiosos y con muchas expectativas por decorar el salón principal de la escuela.

"No solo es mi primera vez en San Luis sino que también es mi primera experiencia como muralista", bromeó la empresaria, preocupada porque su profesión la aleja del arte. "Cuando empecé a pintar sentí como dentro mío que se me removieron los sentimientos".

Elisa tuvo la posibilidad trabajar junto con los chicos que ayudaron a Mario a terminar el mural. "Quise vivir la experiencia de Mario, los sentimientos que transmutan en cada una de las personas que colaboran con él a la hora embellecer San Luis. Vengo de una ciudad llena de problemas y llegué a una provincia llena de paz. El mensaje que le da Mario a los chicos es impecable", agregó la empresaria.

Para Elisa, los argentinos no toman dimensión del trabajo que realizó el artista en la provincia y lo embellecida que se encuentra. "Es hora de que conozcan este trabajo, me encantaría plasmarlo en la pantalla grande, en el cine. Los chicos que trabajan en estos murales colectivos no se olvidan nunca más de estas actividades. Siento que gracias a artistas como Mario, las generaciones que vienen en camino crecerán en un ambiente libre de violencia y tendrán a la creatividad junto con la sensibilidad como estandarte", aseguró.

La llegada de la empresaria a la provincia tuvo otro objetivo. Elisa conoció a Mario en una charla que el artista realizó en Buenos Aires en la que contó su historia de vida, que hizo conmover a Lee con cada uno de los pasos que el artista dio para llegar a ser reconocido. A partir de ese momento, la empresaria comenzó a idear en su mente un proyecto de documental que pronto se hará realidad. "Le comenté la idea al productor Esteban Farfan y gestionamos para realizar una producción audiovisual. Creo que es una historia que conmoverá a todos", expresó.

Para Mario la visita de Elisa a su lugar de trabajo fue un gusto que se dio para cerrar el año decorando las escuelas de la provincia. "Fue un 2017 extraordinario con mucho color y muchas instituciones que decidieron sumarse a este gran trabajo. Ya tenemos nuevas propuestas para el año que viene que comenzamos a realizar los primeros días de enero", comentó Lange con las manos y el delantal lleno de pintura y una sonrisa colorida que contagió a Elisa.