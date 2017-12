Jóvenes puntanos viajan a una competencia equina en Buenos Aires

Todo se trata de vínculos. Amigos, profes y alumnos, y caballos y así, una infinidad de binomios que se dan fuera y dentro de la pista de entrenamiento. Pareciera que en la Escuela Provincial de Equinoterapia el principal objetivo es ser buena persona. Por eso seis alumnos con diversas dificultades físicas e intelectuales, viajan hoy alrededor de las 9 de la noche rumbo al desafío de participar por primera vez de un encuentro nacional ecuestre

Juan Emanuel Huck y Constanza Aostri, participarán el domingo a partir de las 9 de la mañana en el Centro Hípico Argentino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la categoría que se conoce como prueba de manejo, en la que deben hacer un recorrido con obstáculos y mostrar el dominio que tienen del caballo para direccionar las riendas y acomodar los estribos al momento de saltar, entre otros. Ematías Sosa, Daniela Silva, Emiliano Sosa y Florencia Parcellama representarán a la provincia en adiestramiento al paso y al trote en donde se hacen figuras como círculos y semicírculos. Además exponen habilidades para el cambio de ritmo que va de paso de trabajo a medio y en algunos casos el paso libre.

Las estrellas son ellos y la práctica terapéutica con caballos es lo que los ayudó a superarse y mostrar que no existen los "no se puede". Daniela tiene tan solo 27 años y ha pasado más de la mitad de su vida practicando las bondades de la equitación. "Tenía dificultades para mantener el equilibrio del lado derecho. A los tres meses de haber empezado ya conseguí sostenerme. Disfruto mucho montar y hacer las tareas de cuidado del caballo, cuando estoy arriba siento que vuelo. Ahí puedo ser libre", contó la amazona que tiene dos experiencias en torneos de salto, en el centro de la calle Segado de la ciudad de San Luis, donde competía con un caballo propio llamado Azabache y con quien obtuvo el tercer premio.

"No importan los resultados. Voy a disfrutar de la monta y de los lugares que conoceré. Somos ganadores con solo poder ir y hacer demostraciones con los caballos", aseguró Daniela junto a sus compañeros alrededor de la mesa. El espíritu de competencia está por qué: ¿a quién no le gusta ganar? cuando el trabajo ha sido duro y de compromiso. Emanuel no dudó en mostrar esta faceta y aunque entre risas, su motivación es poder traer una estatuilla destacada a San Luis. "Ir a Buenos Aires a competir es un logro muy importante. Ahora queremos traer un trofeo", dijo el joven que tiene parálisis psicomotriz y hace equinoterapia desde hace 4 años.

En noviembre recibieron la noticia de la experiencia que vivirían. "Me agarró de sorpresa. A partir de ahí comenzamos a trabajar para dar lo mejor de nosotros allá", comentó Ematías a lo que Daniela agregó: "Es importante que sepamos manejar cualquier caballo, entrenar el trote y la resistencia".

Florencia tiene 17 años y recordó que la primera vez que fue a la escuela, su mamá la llevó obligada. "Ahora estoy muy feliz de hacer el viaje con mis compañeros", contó tímidamente y agregó que en los entrenamientos se ha caído y a pesar de eso no quiere dejar su actividad favorita. Coti fue la última en llegar a la reunión que El Diario armó para conocer a los alumnos antes del viaje. "Todos ellos son mis amigos y me alegra compartir esta experiencia con ellos", aseguró y agregó que la equinoterapia, "me hizo no solo perderle el miedo a los caballos si no que también dejé de tener ese sentimiento en otros ámbitos de mi vida".