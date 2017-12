Aniversario de "Vía antigua": el tiempo que pasó

Un mundo escondido emerge delicado y brilloso detrás de las puertas de "Vía antigua", la casa de antigüedades que hoy cumple ocho años y lo festeja con su tradicional brindis. Su dueña, Gabriela Nostray, comenzó con la colección en su adolescencia y hoy junto con su marido Esteban lograron levantar una galería llena de objetos de diferentes épocas y que a medida que pasan los años suman nuevas adquisiciones.

La casa ubicada en la calle Colón es un lugar único en la provincia y un verdadero viaje en el tiempo de la mano del arte.

"Con el tiempo generamos un espacio cultural donde la gente puede disfrutar de un ambiente cálido, con buena música, algo rico para degustar y sentirse cómodo", expresó Gabriela, una cuidadora de objetos tan meticulosa que abre las puertas de su colección al público con una reserva previa vía telefónica al 4387088 o por correo electrónico a la dirección gabrielanostray@gmail.com. "Mi marido está en el estudio de lunes a viernes y a mi me encuentran los sábados a partir de las 18", agregó la coleccionista a modo de invitación.

"Vía antigua" está ubicada al 126 de Colón, a media cuadra de la avenida Julio A. Roca y cuenta con piezas de todos los tamaños, estilos y diversos usos. "Tenemos la particularidad que todo lo que exhibimos son objetos originales, nosotros no restauramos sólo mostramos y vendemos tal como lo compramos", contó la dueña que tiene muchos objetos a la venta. Un tesoro disponible para los amantes del arte de todas las épocas.

Hace ocho años, Gabriela y Esteban decidieron por fin mostrar todo lo que habían recolectado a lo largo del tiempo. En sintonía con eso, la gente comenzó a sumarse y acercarse al lugar con toda la buena predisposición.

"Lo que rescato de este año es la cantidad de nuevos amigos que conocimos en nuestra casa, nos visitaron y entablamos una buena relación. Muchos se interesaron en los objetos que tenemos y nos sentimos muy afortunados por eso", aseguró Nostray, quien hasta el año pasado tenía en la casa una invalorable colección aunque algo escondida, sólo para entendidos.

Los interesados pueden llegar al lugar y mirar diferentes objetos de porcelana, muebles, relojes, espejos, sillones, juegos de té, pinturas, obras de arte, juegos de comedor, entre otras delicadezas que tienen al estilo y al buen gusto como denominador común.

"Claro que los interesados en comprar no suelen llevarse las antigüedades más caras o pesadas pero siempre tenemos algún comprador que quiere un jarrón, objetos decorativos o juegos de té", bromeó Gabriela.

En la actualidad, los dueños de "Vía antigua" no sólo muestran su negocio como un lugar comercial sino también como un espacio colmado de cultura, historia y belleza. "La gente tiene tiempo de apreciar cosas demasiado bellas que no encontrará en otros lugares de San Luis. El rubro de antigüedades no es muy común en la provincia y por esa razón genera curiosidad a los puntanos", explicó Gabriela.

A la gran colección de objetos se sumaron hace poco treinta nuevas piezas que el matrimonio adquirió para el lugar y que aún muchos de los clientes y visitantes habituales no han visto. "Esperamos sumar mucho más el año que viene porque nos resulta muy interesante seguir en este rubro", contó.