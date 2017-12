Cárcel para un joven por robar $19 mil de una tienda de ropa

Negó ser el ladrón y adujo que no tiene necesidad de robar porque ya pasó "mucho tiempo preso".

Un día antes de que una jueza Penal resolviera si su destino sería la libertad o la cárcel, Walter Andrés Blanco se defendió de la acusación de ser el autor del robo al comercio "Anacleta". Dijo que él no tuvo nada que ver con ese hecho porque, en los precisos minutos que alguien sustraía los 19 mil pesos de la tienda de ropa, estaba en otro lugar. Según él, estaba en su casa, al cuidado de su hijo de nueve meses. Pero los videos de las seis cámaras de seguridad que tiene el comercio de Villa Mercedes demostraron, a entender de los investigadores y de la jueza Mirta Ucelay también, otra cosa: que la persona que observan en esas filmaciones, entrando al comercio, de manera ilegal, por un ventanal, saqueando la caja registradora y huyendo por el techo se trata, sin lugar a dudas, del acusado.

Por eso la magistrada lo procesó y lo envió a un lugar que él conoce muy bien por dentro y por fuera: la Penitenciaría de San Luis. Está acusado de “hurto calificado por escalamiento”.

En la misma resolución en la que dispone su procesamiento, la jueza también le contestó a la defensa un recurso de nulidad que había interpuesto para solicitar la falta de mérito. En ese planteo, el abogado Gustavo Otegui apunta, sobre todo, a las filmaciones de las cámaras.

Sostuvo, en resumen, que el hombre que registraron los videos no es su cliente. Si bien admitió que las características físicas de ese sujeto son similares a las de Blanco, refirió que también pueden corresponderse a la de un empleado de "Anacleta" o a la de cualquier persona en el país.

Señaló que, en las grabaciones, tampoco se advierte la sustracción de dinero. Además del hecho de que a su defendido “no le secuestraron ni un peso” relacionado con la plata del negocio. Remarcó, por otro lado, que tampoco está probado que hayan robado 19 mil pesos del local, pues una empleada le dijo primero a la Policía que faltaban 8 mil, pero al momento de la denuncia el dueño asentó que eran once mil pesos más.

Al tiempo que su abogado hacía ese planteo, Blanco le argumentaba a la jueza por qué él se decía inocente. De entrada, subrayó que no tenía ni idea de qué lo acusaban. Aclaró, después, que se compró una máquina bordeadora, con la que se gana la vida desmalezando. De hecho, la tarde del robo, el viernes 24 de noviembre, un rato antes de que regresara a su casa, a cuidar a su bebé, había ido a lo de una vecina a cortarle los yuyos, aseguró. Pero como la mujer no estaba, volvió a su domicilio. “No tengo necesidad de andar robando. Ya he pasado demasiado tiempo de mi vida preso, haciendo sufrir a mi familia y sufriendo yo también”, le manifestó a la jueza.

Pero ni la declaración ni el recurso de nulidad de su defensor fueron suficientes para refutar lo que las videocámaras habían registrado y el hecho de que, cuando los policías de la Comisaría 8ª allanaron su casa, encontraron un pantalón, una campera y unas zapatillas idénticos a las que usaba el ladrón captado por los aparatos.

Según esas pruebas, Ucelay deduce que el viernes en cuestión, cerca de las tres de tarde, el hombre de 33 años entró en el comercio de Junín 71. “Observamos que, desde el techo del local, desciende al patio trasero, desde una escalera. Y ahí, cuerpo a tierra, entró por debajo de una cortina metálica, porque si bien había sido bajada había hecho tope en una maceta, y por eso no había quedado cerrada del todo”, precisó el oficial principal Rubén Pedernera, quien instruyó el sumario de la causa, sobre lo que quedó plasmado en las máquinas.

“Después, con las manos, sin forzarlo, abrió un ventanal que cubría la cortina metálica y entró al negocio”, relató el policía de la Comisaría 8ª. Sin dar un paso en falso, el ladrón se dirigió al mostrador donde estaba la caja registradora. “Luego de sustraer el dinero, se fue hacia un lugar ubicado detrás del local, donde está el depósito”, contó Pedernera. Ese último movimiento del delincuente activó la alarma, que lo obligó a esfumarse en cuestión de segundos.