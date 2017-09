¿Quién nos pinta las paredes?

Una niña registrando a un soldado. Un manifestante arrojando un ramo de flores. Dos policías londinenses fundidos en un beso y un abrazo. Obras satíricas que adornan distintas ciudades, que además de transformar el arte contemporáneo le ofrecen a la sociedad y a los medios de comunicación otro punto de vista para ver el mundo. Características de la actividad de Banksy, ícono del arte callejero y de quien poco se sabe.

Lo cierto es que las obras de Banksy y su fuerte crítica a la política mundial trascendieron hasta llegar a distintos museos y galerías de New York y Londres. La reconocida revista TIME lo seleccionó entre las cien personas más influyentes del mundo. Muchos famosos compraron su arte por cientos de miles de dólares. Incluso el muy escurridizo dejó su marca en ambos lados del conocido como “Muro de la vergüenza” en Cisjordania, así como también en los escombros que quedaron por los bombardeos en Gaza, sólo por nombrar algunos lugares. Convirtió muchas paredes en atracciones turísticas.

En Bristol, donde nacieron sus obras en 1975, es tan respetado por un sector de la sociedad que a los encargados de limpieza de los vagones de trenes les entregaron una guía de arte callejero para que aprendan a identificar sus pintadas y no eliminarlas. Mientras algunos aún se preguntan si Banksy es un hombre, una mujer o muchas personas, otros afirman que su identidad ha sido accidentalmente revelada.

Hace unos meses, el DJ y ex grafitero Goldie, amigo de Banksy, reavivó una teoría que sostiene que atrás del misterioso artista está Robert del Naja, cofundador de Massive Attack, una de las bandas más importantes de Inglaterra. En una entrevista para el podcast Disttraction Pieces dijo: “Denme una tipografía, una camiseta, escribamos Banksy sobre ella y problema resuelto. Ya la podemos vender. Digo esto sin faltar al respeto a Robert, que es un artista increíble y ha conseguido darle la vuelta al mundo del arte”. Luego hizo una pausa de unos segundos, aparentemente pensando en que acababa de delatar a su amigo.

Pero no solo por estas declaraciones vinculan a Banksy con Robert del Naja. Ambos comenzaron como street artist en Bristol, su ciudad natal. En la década del 80, del Naja también fue conocido por sus grafitis con el seudónimo de 3D, y considerado por el ambiente como uno de los principales exponentes del arte urbano realizado con stencils. Además de su supuesta amistad, hicieron varias colaboraciones juntos. Una de ellas fue el prólogo que escribió Banksy para el libro “Del Naja 3D y el arte de Massive Attack”. También los une su pasión por la ciudad italiana de Nápoles y están comprometidos con la causa Palestina.

Pero tal vez la prueba más comprometedora son las casuales apariciones de obras de Banksy en las mismas ciudades por las que pasaba Massive Attack. Así fue en Melbourne en 2003, en Nueva Orleans en 2008, y en Toronto, Boston y San Francisco en 2010. Mientras tanto, Del Naja desmiente esta versión y dice que son comparaciones muy exageradas.

Hace unos años, también se creyó que Banksy era Paul Horner, conocido por ser uno de los creadores de las noticias falsas más virales de Estados Unidos. Pero después esta teoría quedó descartada. El mismo Horner contó que fue sólo un rumor que comenzó en internet.

El experto en arte urbano Carlo McCormick explicó en ArtNet que la versión más cercana para él es la que apunta a Robin Gunningham, otro grafitero de Bristol que apareció en unos resultados de análisis realizados por un grupo de criminólogos que utilizaron una técnica de determinación geográfica, usada para identificar a delincuentes seriales.

Pero Banksy también se encarga de alimentar el misterio. En 2010 hizo un documental sobre arte callejero llamado "Exit through the gift shop", ("Salga por la tienda de regalos"), que tiene como protagonista a un francés radicado en Los Ángeles, Thierry Guetta, alias Mr. Brainwash. Consiguió una nominación al Oscar, entre otros premios, y recibió excelentes críticas de importantes diarios como Los Ángeles Times o el Chicago Sun-Times. Sin embargo, muchos críticos de Banksy pusieron en duda de si lo que sale en el film es real o no, alegando que se trata de un montaje hecho por el mismo grafitero para aumentar el consumo del street art.

Al respecto, el artista Ron English aseguró que el documental era totalmente real y que el propio Banksy le había explicado los motivos para realizar este film: ridiculizar a Guetta por su egoísmo al no querer compartir cientos de horas de grabación con el artista en acción.

Pero al igual que Banksy, otros personajes de distintas ramas artísticas también decidieron ocultar su identidad, como por ejemplo Burial, un músico que con las composiciones de las canciones de su disco Untrue (nominado al Mercury Prize), en 2006, dejó a muchos fanáticos de la música electrónica con la boca abierta.

El anonimato de Burial duró apenas dos años. En 2008, William Bevan publicó una foto suya y le puso fin a la incógnita de quién era el hombre detrás del vanguardista Untrue.

Otros artistas anónimos, aunque en menor grado, reconocidos mundialmente en el ambiente de la música son el dúo francés Daft Punk. Sabemos que quienes se ocultan bajo esos alucinantes cascos futuristas son Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo. Sin embargo, nunca dejan ver sus rostros, a excepción de unas grabaciones del grupo tocando en vivo en sus comienzos y de algunas fotos que circulan en la red.

El mundo de la moda también tiene a sus misteriosos. Maison Martín Margiela, ligado al movimiento deconstructivista se aleja del lujo convencional. El diseñador de modas nunca apareció en ningún desfile ni tampoco se conocen fotografías de su rostro.

La lista de artistas anónimos con repercusión internacional es extensa. Si bien muchos lo hacen por puro marketing, hay que aceptar que el juego propone una extraña curiosidad que muchas veces hasta embellece el arte.