Los embarazos de adolescentes disminuyeron más de la mitad en un año

Los números demuestran que el trabajo de prevención de embarazo en la adolescencia funciona y muy bien en San Luis. La directora de la Maternidad "Teresita Baigorria", Claudia Oviedo, brindó datos desde el 2014 hasta el 2017 que muestran un decrecimiento de concepciones en niñas y chicas de 12 a 20 años. "En 2016 tuvimos 722 embarazos de adolescentes de los cuales 40 fueron de niñas de 12 a 15 años. En lo que va del 2017 tuvimos 354, y de ésas 26 tienen entre 12 y 15 años", destacó.

La médica atribuyó este descenso del 51% al "trabajo muy fuerte que hacen la doctora Temis Lorda, del Programa de Adolescencia, y la doctora Yolanda Bertazzo, jefa de Salud Sexual y Reproductiva", ambos dependientes del Ministerio de Salud del gobierno provincial. Ellas trabajan en conjunto con talleres y campañas en toda la provincia.

Oviedo dijo que en el 2014 tuvieron 767 embarazos de adolescentes, 64 fueron nenas de 12 a 15 años. Y en 2015 la cifra fue de 818 en total, y 48 de niñas de 12 a 15 años. "Creo que entre los programas de prevención, el trabajo en las escuelas y la anticoncepción precoz se está ayudando a disminuir la tasa. A nivel provincia, estamos al 15% de la media del país. El objetivo es llegar al 6%, que es la tasa de Buenos Aires y la menor de la Argentina en embarazos adolescentes", agregó.

La directora aseguró que en la maternidad disponen de un consultorio "a demanda", que significa que no es necesario pedir turno para ir. "Atendemos de lunes a viernes de 14 a 16. Hacemos una evaluación y un control para ver que no estén embarazadas antes de darles el anticonceptivo. No todas las pacientes responden a un mismo método de la misma manera, por eso es importante un buen control ginecológico", agregó. Allí cuentan con todos los métodos para prevenir el embarazo, parches, inyecciones, DIU, pastillas y preservativos.

Aunque la profesional admitió que es difícil llegar con su mensaje al adolescente, aseguró que los programas lo están haciendo muy bien. Y remarcó que "hay que reforzar la prevención de enfermedades de transmisión sexual, que únicamente se pueden prevenir con el uso del preservativo".

Bertazzo, que tiene una extensa carrera en Salud Sexual y Reproductiva y participa de las campañas que se hacen para los adolescentes en toda la provincia, observó que "hay chicos que sí están conscientes, pero hay otros a los que no les importa".

La doctora señaló que en general los menores consultan sobre el uso del preservativo y si es verdad que previene de las enfermedades. "Nosotros les repartimos folletos de cómo utilizarlos correctamente y hay chicos que se juntan todos y escuchan las explicaciones, siempre surge alguna pregunta y le vamos aportando información", dijo y sostuvo que algunos se lo toman en serio y otros en broma.

"Pero creo que se tomaría más seriamente si hubiera educación sexual en las casas, en las familias y en las escuelas", sentenció.

Consideró además que los chicos ven el tema como un tabú. "Si yo te hablo todo el día del cólera, vos sabés qué lo produce, cómo pasa y cómo te tenés que cuidar. Yo insisto en que faltan campañas masivas a nivel país, que se repita todo el tiempo, que haya un spot que lo pasen dos o tres veces por la televisión y por la radio. Mensajes cortos que digan: 'Cuidate', 'el preservativo evita las infecciones y el embarazo', o 'acercate al centro de salud que podés retirar el método anticonceptivo que quieras'. Con eso sólo, si lo repetís todos los días, se evita el embarazo adolescente. No estás diciendo nada grave, ni que hiera la susceptibilidad, ni de las religiones y algo va a quedarles de eso".

El programa que dirige Bertazzo brinda talleres sobre educación sexual en las escuelas y en ONG. "Vamos adonde nos pidan", manifestó la funcionaria, que destacó que el problema es que los docentes tienen que asumir esta responsabilidad.

"Tenemos una ley que lo avala, lo único que falta es decisión. Nos dicen que no lo saben enseñar, yo les pregunto cómo aprendieron matemática. Me responden 'estudiando'. Bueno, de sexualidad también hay que estudiar".

Bertazzo lleva 15 años de dictado de cursos para docentes. "Hay algunos que van a todos y resulta que nunca empiezan a dar la clase". Concluyó que no hay ninguna disposición legal de la provincia que les prohíba dictar el tema en las escuelas.

Para finalizar, aseguró que Educación Sexual se debe dar en todas las materias, porque no es algo sólo de la biología. "Hay millones de temas sobre sexualidad, sin hablar de genitalidad, que es lo que asusta a los papás", concluyó.