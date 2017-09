"La Escuela de Saxofones" hizo sangrar sus encías en el teatro "Gran Charlie"

Mezclado entre el numeroso público que ocupó las butacas del teatro “Gran Charlie”, en el complejo Los Cedros de Estancia Grande, Fabio González invitó a amigos, colaboradores y parientes de los músicos a subir al escenario mientras los acordes de “Hey Jude” tenían el poder de los vientos. El mensaje que dio el director en ese último instante de recital fue el de una comunión donde el mundo fuera uno solo. Podrá Fabio ser un soñador, pero no es el único.

La tercera presentación de “La escuela de saxos” fue una conjunción de artes en todo sentido. Hubo recitados de las letras de las canciones, pintura en vivo y, sobre todo, la música: veinte saxofonistas (altos, tenores y sopranos) que retrataron una vez más las canciones de “Los Beatles”.

El mote de “La escuela de saxos” es un mero formalismo para la agrupación. En realidad, la compañía está integrada por algunos músicos con mucha experiencia en el instrumento –que incluso han formado otros grupos-, y otros con menos tiempo de permanencia pero que ya trascendieron el mote de “alumnos”, por más que una buena manera de permanecer en el arte sea el aprendizaje constante.

Abordar un repertorio tan variado y difundido como el de los cuatro de Liverpool puede ser un elemento a favor por la indudable aceptación que tiene en el oído, aún con el riesgo de volverse en contra ante la dificultad de enfrentarlo en las partituras y con instrumentos para el que no ha sido creado.

También es cierto que el traspaso que hizo el director –un esmerado González, siempre dispuesto a colaborar con sus dirigidos-, evidencia un trabajo muy meticuloso en el que incluso arreglos de cierta dificultad (la obra de Lennon es cuantiosa en eso) quedan agradables ante la ejecución armoniosa de los instrumentos de viento.

El caso más claro resaltó en “Something”, una hermosa canción de George Harrison, que tiene en su versión original un punteo de guitarra que solamente se le podría haber ocurrido al beatle silencioso. En el recital del sábado, “La escuela…” emprendió, con esmero, las líneas del riff con los saxos.

Para el caso de “Let it be”, el director prefirió respetar las partes de guitarra con un soberbio trabajo de Juan Bentivegna, un músico que tendría que tocar en vivo más seguido. El resto de la base sobre la que se apoyaron los saxos también fue de primerísimo nivel: el enorme Alejandro Grassano en el teclado, "Pelusa" Espinoza en la batería y "Toni" Funes en el bajo.

Las certeras apariciones del cantante de “La Nona”, Jorge Sánchez, en “Come together” y “All my loving” y de la trompeta de David Cipriani en “Eleanor Rigby”, “Here there and everywhere” y fundamentalmente en "Michelle" sirvieron como demostración a una constante en la carrera de Fabio: la de unirse solo con músicos de cierto nivel, una categoría que incluye a los miembros de la escuela.

Es cierto que en algunas versiones se abusó del uso de los instrumentos más convencionales y los saxos fueron acompañantes secundarios, pero también es cierto que en todos los temas, los vientos realzaron las obras, como fue el caso de “Help”, “Imagine” –que si bien no es del repertorio beatle está indisolublemente asociado-, y “Because”.

A poco de comenzar el show, González (remera de "Los Beatles" debajo de una camisa desprendida) dijo que en la noche se iba a hablar poco y a tocar mucho. Cumplió. Tanto es así que cuando se lo pidieron no pudo más que tomar su saxo y acompañado por la banda estable interpretar la última canción, “A hard day’s night”.

Muchos de los espectadores se fueron silbando esa melodía inmortal.