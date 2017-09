Una alternativa al Smart TV

Hace algunos años atrás aparecían los primeros Smart TV, más básicos y con menos funciones de los que conocemos actualmente, son un verdadero furor y opacaron al clásico LED TV en cantidad de ventas.

Los televisores inteligentes se suman a los demás dispositivos inteligentes como teléfonos, relojes, cafeteras, etc. Buscamos estar “conectados” todo el tiempo y disfrutar de los contenidos multimedia que brinda internet vía streaming. Actualmente, podemos acceder a un Smart por un precio no muy elevado dependiendo de su marca, tamaño y modelo. Para tener una idea de los valores, un Smart TV de 32" se puede adquirir a unos $7.000, luego los montos son más elevados en marcas más reconocidas (Samsung, Sony, LG, etc.) y ni hablar si elegimos un tamaño de pantalla mayor.

Pero la duda es ¿realmente vale la pena comprar uno? El televisor inteligente consta de un procesador interno –una pequeña computadora-, que nos permite disfrutar de diferentes aplicaciones como Twitter, YouTube y Netflix.

Con la llegada de estos televisores modernos también se lanzaron al mercado pequeños dispositivos que convierten tu LED convencional en un Smart. ¿Cómo funciona? Es el mismo procesador pero externo, que tiene como conexión al televisor un cable HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición), generalmente se conectan a nuestra misma red WiFi dándonos la posibilidad de utilizarlos casi como una computadora, en otros modelos lo que nos permitirá es transmitir cualquier contenido multimedia desde nuestra tablet o smartphone, utilizando este sistema operativo y procesador. Hay una gran cantidad de modelos disponibles, existen marcas genéricas que nos ofrecen dispositivos por precios realmente bajos, antes de comprar sugiero que vean las características de procesador y memoria RAM de los mismos, ya que algunos funcionan realmente lentos. En cuanto a las primeras marcas como AndroidTV, AppleTv o Google Chromecast, sus valores inician desde los $1.700 y pueden llegar hasta los $6.000, dependiendo el modelo y fabricante, estos dispositivos realmente funcionan muy bien y los recomiendo ampliamente.

A favor puedo decirles que con seguridad van a ahorrar dinero, ya que comprando un TV LED y un dispositivo Smart por separado, seguramente gastaremos menos (siempre dependerá del modelo) y además, nos aseguramos de que funcione correctamente.

También es importante aclarar que el dispositivo es totalmente portátil y podemos -en un segundo-, desenchufarlo del HDMI y llevarlo del comedor a nuestra habitación, para hacer inteligente cualquier televisor de nuestra casa.

En contra, el único punto que puedo destacar es que tal vez a algunas personas pueda parecerles más difícil conectar y configurar el dispositivo, aunque no debería serlo, ya que es realmente sencillo e intuitivo.