Se entregó el "Pata" Medina el líder de la Uocra de La Plata

El secretario general de la Uocra de La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina, se atrincheró este martes en la sede del gremio y amenazó con "incendiar" la provincia, mientras trabajadores de la construcción lo blindaron con una tensa concentración frente al edificio en rechazo a las causas en su contra, por las que la Justicia finalmente ordenó su detención.

La concentración frente a las oficinas de la calle 44, entre 4 y 5, había comenzado en las últimas horas de este lunes, aunque la protesta fue subiendo de temperatura a lo largo de la jornada con un piquete, quema de neumáticos y bombas de estruendo, hasta que finalizó cerca de las 17.30, poco después de que Medina se retractara y pidiera "paz" a sus seguidores.

Así lo hizo al hablar desde un balcón de la sede gremial, luego de que las cámaras de televisión captaran imágenes de cajones con bombas molotov en la protesta, con las que los afiliados se preparaban para responder a una supuesta llegada de efectivos de seguridad para detenerlo, lo que finalmente no sucedió.

Minutos después, se conoció la noticia de que el juez federal de Quilmes, Luis Armella, había ordenado la detención de Medina en el marco de las causas que lo involucran por los delitos de extorsión, lavado de dinero y asociación ilícita, aunque el líder gremial ya había abandonado la sede sindical en su auto con rumbo desconocido.

La protesta frente al gremio había comenzado ante los rumores del posible pedido de arresto de Medina, quien denunció persecución y advirtió que el Gobierno del presidente Mauricio Macri había bajado la orden de "armar causas" en su contra para meterlo "preso".

"Vienen por mi. Si me llegan a detener le vamos a prender fuego la Provincia", amenazó el "Pata" en su primer mensaje a sus seguidores, publicaron medios de prensa locales.

Y agregó: "Hoy vienen por el 'Pata' pero después vendrán por todo el movimiento obrero. Pretenden destruir a los trabajadores, no los vamos a dejar. ¡Si quieren al 'Pata' preso, vengan!".

En declaraciones a la prensa por la tarde, Medina señaló que no estaba "atrincherado" y señaló: "Si me tiene que llevar preso, que me lleven por derecha, pero no inventando cosas que no tienen fundamento".

En medio de la charla con la señal de noticias TN, el líder del sindicato aseguró que no tenía "conocimiento" de que hubiera armas en el edificio y, por pedido de los periodistas, aceptó volver al balcón para calmar los agitados ánimos en la calle.

"Les pido por favor, si algún compañero tiene alguna cosa rara... yo no quiero absolutamente que pase nada grave, tengo el deber y el derecho de proteger a mis compañeros", resaltó Medina al hablar nuevamente ante los trabajadores.

El líder de la Uocra platense aseguró también que sus abogados habían presentado un pedido de eximición de prisión ante la Justicia y se esperaba su resolución, la que finalmente fue rechazada.

El sindicalista está acusado de extorsión contra el Estado nacional en una causa que se tramita en los tribunales de Quilmes, tras la irrupción a los tiros de un grupo de la Uocra platense en un obrador que trabaja en la electrificación del tren Roca, en estación Pereyra, que en ese momento estaba ocupado por personal de la seccional Florencio Varela.

También se lo acusa de ejercer presión a las empresas constructoras para digitar quiénes trabajaban y qué compañías brindaban el servicio de comidas, vinculadas a la cúpula del sindicato.