Como un rayo. Así pasó el riojano por las principales calles de San Luis el 4 de diciembre de 2016. Era Gustavo Frencia (25 años), quien volverá este domingo a San Luis para competir en la segunda edición de “Corre El Diario”; y por supuesto, a defender el triunfo de aquella vez en los 10K.

Ganar será su objetivo principal, pero como todo atleta que siempre busca superarse, también intentará bajar su marca en el circuito sanluiseño. En 2016 congeló el reloj en 31’37”. Y por lo que le dijo, desde La Rioja a El Diario, no sería descabellado que logre romper ese registro. “El año pasado no estaba al 100% porque venía de correr la Media Maratón de Mar del Plata una semana antes. Me costó un poco acomodarme. Ahora estoy muy bien y espero pelear la punta otra vez”.

—¿Cómo llegás a “Corre El Diario”?

—Hace poco terminé mi período de preparación. Luego corrí la Media Maratón de Buenos Aires y no me fue como esperaba. Pero ahora pienso en lo que viene, me siento bien y estoy contento de volver a San Luis. Agradezco la invitación de El Diario, el año pasado fue una carrera muy linda, esperemos que salga igual o mejor. Sé que habrá grandes atletas de la zona y será una prueba con mucho nivel.

