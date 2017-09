Niegan que una empresa tenga autorización para extraer litio

La compañía minera australiana Latin Resources, con explotaciones en Perú y en varias provincias argentinas, aseguró en un reporte en inglés haber encontrado litio en San Luis, luego de un mapeo y muestreo en dos minas, Géminis y Don Gregorio, ubicadas a ocho kilómetros al sudeste de San Francisco del Monte de Oro. Sin embargo, el gobierno provincial informó que no han emitido autorización para el estudio del terreno o extracción de minerales.

“Nos enteramos por notas que salieron en los medios y eso nos puso en alerta”, señaló Eugenia Cantaloube, jefa del Programa Industria y Agroindustria, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, y agregó que decidieron enviar un cuerpo de inspectores para examinar la zona. “Si se constata que se ha realizado el muestreo, estaríamos ante un incumplimiento de las normativas que imponen tanto el Código Minero nacional como el Código de Procedimiento Minero a nivel provincia, que preestablecen etapas del proceso tanto para la exploración como para la explotación del suelo. Hasta ahora nada ha sido aprobado”, sostuvo.

Cantaloube manifestó que el Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente propicia el crecimiento de las zonas mineras, pero de manera sustentable en el tiempo y con el resguardo de los recursos naturales. Además se refirió a la explotación del litio: “Al igual que con el cuarzo y el feldespato, su extracción no genera contaminación, pero sí un impacto, porque erosiona el suelo. Ahora, cuando se procesa, sí puede llegar a haber contaminación, depende del método que se emplee”.

La funcionaria también aseguró que no habría inconvenientes para que una minera trabajara en el lugar, siempre que cumpliera con las normas que exige el tratado de paz y explicó que aunque la empresa se acercó al Gobierno para hacer algunos requerimientos, no se les dio autorización para el mapeo y muestreo que habrían realizado y aseguró que sólo tienen concesión sobre las minas Géminis y Don Gregorio, pero no sobre el resto de las cuatros hectáreas circundantes.

La compañía tampoco presentó el estudio de impacto ambiental que exige la ley provincial, indicó María Julia Veinticinco, jefa del Subprograma Control y Fiscalización Ambiental. “Es por eso que se decidió enviar a geólogos e ingenieros en minas para verificar si se tomaron las muestras. Además, como no entregaron ninguna documentación, no podemos saber qué metodología de explotación estarían usando”, advirtió.

Las formaciones halladas en los yacimientos cubren un área de más de 2 kilómetros de largo por 1,7 de ancho y se componen principalmente de pegmatita, muy común en la zona central de las sierras puntanas. Se trata de una roca ígnea formada generalmente por tres minerales: cuarzo, feldespato y mica. Aunque a veces también se compone por otros elementos "residuales", como es el caso del litio, un metal alcalino muy preciado para la fabricación de baterías, como las que usan los celulares y algunos autos eléctricos y por lo que también se lo conoce como "oro blanco". El precio actual de la tonelada de este elemento químico es de 130 mil pesos.

La Argentina ocupa el tercer lugar entre las naciones con más reservas de litio en el mundo, después de Bolivia y Chile. La mayor parte se halla en los salares y zonas desérticas de estos tres países.