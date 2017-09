Una formación más vigente que nunca

En estos tiempos en la que la generación de la información es vertiginosa y posee tantas fuentes como personas conectadas a una red social, la mayor tarea a la que se enfrentan los responsables de los medios de comunicación, en primer término, es la de dilucidar correctamente qué elementos deben considerase “noticia” y qué elementos debe descartarse por fraudulentos, o por tratarse de meros rumores.

La responsabilidad del medio, contrariamente a lo que se suponía hace dos décadas que iba a suceder, ha aumentado de manera exponencial y esto ocurre porque por primera vez en la historia el consumidor de noticias también se ha convertido en un productor de ellas. En idioma inglés esta síntesis se explica con la palabra “prosumer” (productor y consumidor) y suele ser más utilizada que su forma en español “prosumidor”. En rigor, cualquier persona con un teléfono móvil y una red social, puede “cubrir” y/o generar un hecho noticioso.

Pero el “prosumer” no está sujeto a reglamento alguno. Esto lo distingue y a la vez lo libera de cualquier atadura. No está bajo ningún contrato de trabajo, no se rige por las leyes implícitas en la redacción de un diario o una revista, desconoce y tampoco le interesan los vaivenes del detrás de cámara de un noticiero de televisión. Es un “cazador” y a veces logra cazar grandes presas, mientras otras veces se rige por el instinto y confunde lo importante con lo inmediato. No tiene la obligación de consultar fuentes, corroborar datos o responder a las preguntas básicas del periodismo. Es un ser libre, pero también anárquico.

Quienes han recibido una formación clásica en el periodismo han escuchado con cierto orgullo que la disciplina a la que consagraron sus vidas puede ser valorada como la “primera versión de la historia” y con esa responsabilidad, muchos de ellos, han engrandecido la profesión. De igual manera, muchos detractores de la materia, consideraron durante décadas al periodismo como un “amplio océano de cinco centímetros de profundidad”. Entre esas dos grandes líneas, en apariencia contrapuestas, se ha escrito la historia del periodismo del Siglo XX y de lo que va del Siglo XXI. Hoy, aunque parece que el tema no está en discusión, está más vigente que nunca.

Porque sigue existiendo un amplísimo grupo de personas que sólo pretenden ser consumidores de noticias. Porque no les interesa otra opción, porque no lo saben hacer, o por la razón que sea. Hacia esas personas la responsabilidad de los medios periodísticos se han duplicado varias veces. Son esas personas, que confían en los medios y en los formadores de opinión, los que terminan por inclinar la balanza entre lo que es veraz y concreto y lo que es ficticio o rumor malintencionado.

Y es absolutamente saludable que existan multiplicidad de voces y opiniones, pero un choque entre una motocicleta y un automóvil seguirá siendo un choque entre una motocicleta y un automóvil por más aditamentos que se le pongan.

El prestigio, la seriedad, la profundidad, la veracidad de los datos seguirán imponiéndose al rumor, al insulto anónimo, a los “tirapiedras” que escondidos en el anonimato pretenden ser la “voz” de los que no tienen voz y sólo canalizan sus propias frustraciones. Porque hacer periodismo puede parecerse a contar la primera versión de la historia o distraerse en las disquisiciones de un mar poco profundo, pero siempre será una tarea que se termina de completar con la mirada del otro. Y esa mirada es implacable, certera y no se confunde.

Y siempre otra cosa será opinar, analizar, anteponer a la descripción de los hechos la propia mirada. Que puede ser experimentada, sabia, profunda, o no, pero no es la noticia. Es la opinión. Es un mensaje cargado de subjetividad y de la cosecha propia de cada autor. Puede resultar valiosa, o no. Y ya su valor de verdad pasará a ser otro juicio.