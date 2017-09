Leonel Felice: la lesión a la basura

Leonel Felice respondió en 21 días ante la lesión de ligamento colateral de la rodilla derecha, que lo iba a dejar afuera de las canchas por un mes. "Dormía con el magneto puesto (medicina alternativa que implica la utilización de campos magnéticos). Lo activaba cada media hora, que es el tiempo que dura. Desde que apareció la lesión (amistoso ante Desamparados, en San Juan) puse la cabeza en positivo. Y el cuerpo médico, los kinesiólogos (Andrés Ubieta y Nicolás Candas) estuvieron atrás mío en todo momento, trabajamos en doble turno, en el campo y en el consultorio", cuenta el "9" y capitán, a quien el "Mencho" Bustos le guarda la cinta para el regreso.

"Hicimos un ratito de fútbol, el 'Turco' me probó para los titulares, pero entiendo que no hay nada definido. Jugué los dos tiempos de 15 minutos (de ayer)", resumió el delantero.

"Si me toca para titular o para suplente lo que quiero es ganar minutos, para ponerme al ciento por ciento, después la decisión es del entrenador y en eso no me meto, donde me necesite me va a tener", sentencia y recuerda que terminó con una lesión con suerte: "Fue grado 2, si era 3 me dijo el doctor (Marcelo Riera) que era cirugía", y cuenta sobre sus movimientos en la práctica realizada en el "Funes": "Me sorprendí, pensé que me iba a costar más, uno siempre tiene miedo pero no me dolió en ningún momento. Igualmente los partidos son distintos a los entrenamientos, el partido es otra cosa, hay otra motivación. Insisto que quiero estar a disposición desde donde me toque, sumar para el plantel".

Felice no habló con el DT. Asad le dio la pechera y a jugar. El "Tuco", que pensaba tener a su número 9 para la 5ª fecha, tal vez lo pueda utilizar el sábado a las 17, cuando el "Verde" reciba a Morón.