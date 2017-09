Aseguran que hay más de 450 perros peligrosos que no están registrados

En los últimos tiempos, y cada vez con mayor frecuencia, se ven paseando por las calles de la ciudad junto a sus dueños perros Pitbull, Rottweiler y Dogo, entre otros. Si bien se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, en muchas ocasiones, hay ciertos tipos de razas que pueden tener comportamientos agresivos. El titular de la Dirección de Zoonosis del Municipio, Raúl Martínez, señaló que hay 475 perros potencialmente peligrosos que no están inscriptos.

“Durante los planes de vacunación vamos registrando a los dueños de perros peligrosos. Tomamos sus datos y les informamos que deben registrar al animal en el Municipio. Además, entregamos una hoja con todos los requisitos que se tienen que presentar y copia de la ordenanza municipal que obliga a registrarlos. El propietario del animal firma la planilla quedando notificado que recibió la información adecuada para la inscripción de su mascota”, detalló Martínez y agregó: “Contamos con una planilla donde figura el domicilio de los propietarios de este tipo de razas para poder insistir y saber dónde se encuentran ubicados”.

La ordenanza promulgada en julio del 2009, que obliga a los dueños a la inscripción de perros potencialmente peligrosos, abarca veintitrés tipos de razas y sus cruzas. Entre los más conocidos figuran: Rottweiler, Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Doberman y Ovejero Alemán.

“En los registros de Zoonosis tenemos casi 250 perros peligrosos inscriptos a la fecha, una cifra que no se encuentra actualizada debido que los dueños no regresan a asentar el estado de su mascota. La inscripción debe renovarse anualmente. Deben confirmar que siguen teniendo el can. Porque no sabemos si esos animales están vivos o siguen residiendo en la ciudad. El registro está abierto pero realmente hay muy poca concurrencia”, detalló.

Los requisitos que se solicitan para poder anotar el animal son: ser mayor de edad, DNI con domicilio actualizado, certificado de aptitud psicológica del propietario, aptitud domiciliaria; certificado de vacunación antirrábica y certificado de desparasitación de la mascota, ambos deben ser extendidos por un veterinario habilitado.

“Lo que hacemos cuando el dueño presenta toda la documentación para el registro en la Dirección de Zoonosis, es acercarnos al domicilio para verificar que cuenten con las condiciones de seguridad suficientes para tener esa raza de animal”, detalló Martínez.

“Hace falta solucionar el problema de identificación y en eso estamos trabajando para saber si podemos lograr la misma por medio de chips. Para lo cual debemos hacer previo un censo de mascotas en toda la ciudad”, concluyó.