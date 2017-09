Inversores conocieron los proyectos del Cruz de Piedra

A paso lento, pero firme el dique Cruz de Piedra recupera su belleza. El trabajo en equipo tiene sus frutos y las tareas y las ideas para recuperarlo son muchas. San Luis Agua, junto al Municipio de Juana Koslay, organizaron una reunión en la que participaron vecinos, inversores y empresarios para contarles sobre el proyecto y convocarlos a presentar los suyos. “Como en San Luis los sueños se cumplen los invitamos a soñar”, expresó el intendente Andrés Vallone.

La presentación se desarrolló ayer en el ex Club de Pesca, apenas unos pasitos antes del peaje que lleva el mismo nombre del dique. Al ingresar al predio el agua estaba calma, el sol calentaba poquito y corría una leve brisa. El mate, a cargo de la sociedad del Estado, fue un detalle propicio para escuchar con atención la presentación.

Uno de los impulsores del emprendimiento, Jorge Mitchell, fue el primero en explicar brevemente lo que planean hacer. “El avance más importante es la limpieza y desmalezado de diferentes espacios, específicamente entre el barrio del Golf Club y el muro lateral, en el que harán un loteo; el muro que mencioné; el ex Club de Pesca en el que pondrán un hotel; en un sector crearán ocho viveros; y abrirán un camino, de casi 4 kilómetros, al que llamarán Circuito de los Miradores”, dijo y agregó que están todos en proceso de licitación y se desarrollarán en forma simultánea.

Adelantó que las obras convertirán al dique en un polo atractivo para los turistas y beneficiarán especialmente a los vecinos.

La paisajista Mariela Di Gennaro, que encabeza el “Proyecto Paulwnia” en la provincia, brindó detalles sobre los viveros. “Ocuparán 8 mil metros cuadrados, uno será de producción forestal de especies nativas, para ser implantadas en zonas afectadas por incendios, y exóticas que no sean invasoras, ni afecten el bosque nativo”, explicó y agregó que la estructura tendrá un diseño particular que incluye metal con policarbonatos para aprovechar la luz y ahorrar calefacción.

Di Gennaro aseveró que con la producción de especies subacuáticas y palustres recuperarán paisajes; también habrá lugar para las medicinales como el aloe vera, moringa, manzanilla, caléndula, y aromáticas; en los viveros harán herbáceas y arbustivas, flores de corte como rosas, liliums, siempre vivas; entre otras. Además mencionó que trabajan para crear un laboratorio de reproducción in vitro de plantas que están en extinción.

Minutos más tarde las arquitectas Sandra Aguilar y Carolina Pisoni expusieron las tareas que están previstas en el embalse. “Entendimos que en Juana Koslay los vecinos necesitaban un espacio para encontrarse, dimos intervención a este espacio ubicado en la zona del golf y el peaje no sólo para los que viven en la ciudad, es también para los turistas”, dijo Pisoni y Aguilar especificó que habrá una Galería del Lago. Especificó que entre otras comodidades habrá un kiosco de flores, cine al aire libre, locales comerciales, más sectores recreativos, culturales y deportivos.

Finalmente la representante de Vialidad Provincial, Verónica Camargo especificó algunos puntos del Camino de los Miradores, entre otras características, mencionó que tendrá ciclovías; banquinas amplias; dos puentes de 50 metros, uno sobre el río El Volcán y el otro sobre el Arroyo El Tala; más un mirador. “El camino unirá dos arterias muy importantes la autopista: Los Puquios y la ruta N° 20”, detalló y agregó que hacerlo llevará un año.

Después de las exposiciones los invitados a la reunión hicieron preguntas y expusieron sus inquietudes.

En el proyecto trabajan los ministerios de Desarrollo Social, de Obras Públicas e Infraestructura, de Medio Ambiente, de Hacienda; de la Secretaría de Vivienda; de Vialidad Provincial; los cadetes de la escuela de Policía y la colaboración del intendente de El Volcán, Ricardo Callegaro.

“La posibilidad de recuperar este espejo de agua es un anhelo de toda la región, representa un gran impulso turístico, recreativo y productivo. Esto es parte de un sueño, queremos tener un gran parque provincial que comience aquí y termina en Dique Chico, frente a Terrazas del Portezuelo”, expresó el intendente y agregó que este emprendimiento les permitirá recuperar el río Chorrillo.

En abril el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, junto a Mitchel, el ingeniero Guillermo Aguado y la arquitecta Gimena Robino dieron el primer paso al presentar en una miniatura el sueño de toda una generación: recuperar el espejo de agua para disfrutarlo.