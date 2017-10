Un pibe agredió a un chofer de colectivo que no le quiso cobrar el segundo boleto

El chico de 19 años tenía una tarjeta de “jubilado” y el conductor de Transpuntano le explicó que no podía aceptarla. Fue en Chacabuco y Junín. Se escapó.

“La gente quiere viajar gratis toda la vida y no le gusta pagar el boleto”, se lamentó el chofer de Transpuntano, Martín Piguillem quien fue agredido esta tarde por un pibe de 19 años que quiso que le cobren dos boletos con una tarjeta de “jubilado”.

Todo ocurrió a las 15:30 en Chacabuco y Junín, en la ciudad de San Luis. “Subió este chico y quiso pagar dos veces, le dije que no podía pasarla dos veces, que su acompañante debía abonar con otro plástico. Entonces me contestó si me iba a poner la gorra y me pegó una piña en la nariz”, declaró algo dolorido este trabajador, quien aseguró que se encuentra “bien”. “La tarjeta es de uso personal, por ejemplo, si una persona la pasa cuatro veces el seguro no te lo cubre”, explicó en razón de la negativa.

Luego de la agresión, los jóvenes salieron corriendo y se escaparon. El chofer llamó a Patrulla Urbana Municipal y a la Policía. Pidió que revisen las cámaras de seguridad. Luego, llamó a la empresa para avisar lo que le sucedió.

“Estaba preocupado por los pasajeros, no quería demorarlos porque iban a trabajar. Terminé el recorrido (30 minutos más luego del incidente) y recién allí me atendió una ambulancia. La gente me brindó su apoyo y me prestó los teléfonos para poder hacer los llamados”, explicó.

Piguillem dijo que está con los trámites de la ART y piensa hacer una exposición ante la Policía, pero cree que será en vano. “No puedo hacer una denuncia porque no tengo los datos de la otra persona”, explicó.

“Es la primera vez que me pasa algo así, no es habitual”, concluyó con un tono amargo, luego de 17 años como chofer.