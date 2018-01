El alza de los insumos "hornea" un aumento del precio del pan

Los panaderos de la ciudad confirmaron el aumento entre un 10% y un 15% de todas las materias primas utilizadas para la elaboración de los panificados. A raíz de esto muchos dicen que hacen "lo imposible" para mantener el precio de los productos en el mostrador, aunque anticipan un incremento en los próximos días.

Gabriel Bossio, dueño de una panadería, dijo que “la inflación nos afecta a todos. Habrá una inminente suba en todos los panificados. Creo que en 15 días el pan aumentará en todas las panaderías de San Luis, porque no estamos ajenos a lo que pasa en otras provincias. El porcentaje todavía no está confirmado y varía mucho entre los comerciantes. Todo depende de la ubicación de la panadería, si alquila el local o es propietario, la materia prima que utilizan, el combustible, los repuestos de las maquinas, etc. Hay muchos factores que influyen en el aumento. Lo ideal sería que cada tres meses aumente un 3% para que cliente no lo sufra tanto. Tengo más de 30 empleados a cargo y me tengo que adelantar a la inflación, sino es imposible mantener mi negocio".

Segundo Benítez, encargado de Crocafé, expresó que “todas las materias primas aumentaron entre un 10% y un 15%. Subió la harina, la margarina, la grasa, el azúcar y otros subproductos que usamos todos los días para la panificación. Aún no aumentamos los precios para el cliente, mantenemos el precio del año pasado. Tenemos a 38 pesos el kilo de pan, las tortitas las vendemos entre 60 y 70 pesos el kilo y la docena de facturas a 100 pesos. El último aumento importante que tuvimos fue en julio del año pasado. No sé hasta cuándo podremos mantener estos precios, es incierto, porque todo aumenta".

Pero en algunos locales ya se adelantaron e hicieron el ajuste. Daniel Muñoz, encargado de Sabores Crocantes, contó: “Estamos vendiendo a 42 pesos el kilo de pan desde el viernes, tuvimos que modificar los precios un 8%. Ofrecemos el kilo de tortitas a 70 pesos y la docena de facturas surtidas que antes salía 100 pesos ahora paso a valer 120 pesos. Nos aumentaron todos los insumos que utilizamos para la elaboración y comparándonos con otros locales, estábamos desactualizados hacia tiempo”.

Los comerciantes coinciden en que el porcentaje de aumento de los panificados general se verá relacionado a distintos factores. Aseguran que la materia prima es la misma para todos, pero no todos tienen los mismos gastos. Aseguran que no es lo mismo una panadería en el centro de la ciudad y otra que se encuentra en un barrio o a las afueras. Muchos deben pagar alquiler por el local mientras que otros son dueños. Las facturas de luz y gas sufrieron una gran suba y eso también influye. Todo se verá reflejado de manera proporcional en el porcentaje de aumento que el consumidor deberá abonar.

Ya subió en Córdoba y Mendoza

Comenzó el 2018 con una fuerte suba en todos los panificados. Medios mendocinos informaron que desde el vier-nes el pan aumentó un 10% y pasó a valer 40 pesos el kilo. La docena de tortitas pasó a 54 pesos y la de facturas 78 pesos. Aseguraron que el incremento es el sugerido por la Cámara, luego cada panadería tomará la decisión de aumentar en ese porcentaje o un poco menor, teniendo en cuenta sus rentabilidades y costos.

En el caso de la provincia de Córdoba, aumentó un 13% y comenzó a regir ayer en todos los locales. El kilo de pan pasó a costar 44 pesos. El vicepresidente del Centro de Panaderos de Córdoba dijo a Cadena 3 que "el aumento se da en una situación de emergencia para poder pagar las obligaciones".