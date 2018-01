Excarcelaron a Timerman y el Gobierno intercede ante Estados Unidos

El juez federal Sergio Torres decidió este miércoles concederle la excarcelación al ex canciller Héctor Timerman por "razones humanitarias y extraordinarias", para permitirle viajar a Estados Unidos y someterse allí a un tratamiento médico contra el cáncer que padece. Además, el gobierno nacional intercederá ante la Embajada de Estados Unidos para que se revea la decisión de revocarle la visa al ex funcionario.

El Ejecutivo que encabeza el presidente Mauricio Macri decidió involucrarse luego de un encuentro entre abogados de la Cancillería y la defensa de Timerman, que pidió colaboración para que éste pueda obtener nuevamente la visa, tras la excarcelación dictada por Torres.

El martes, Timerman fue informado de que no tenía autorización de ingreso a Estados Unidos, ya que le habían revocado la visa. El ex ministro fue notificado de la decisión del Departamento de Estado cuando realizaba el check in para abordar el vuelo AA954 de American Airlines en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Emocionado por la visita y el respaldo q me brindaron Graciela Furman, Olga y Juan Degtiar familiares de victimas del atentado a la #AMIA pic.twitter.com/uRAUIEhjOK — Héctor Timerman (@TimermanHector) 5 de enero de 2018

"Disculpen que no escribo pero me aumentaron los calmantes por los dolores que me produce el cáncer y me cuesta concentrarme. Estoy muy conmovido por los miles de mensajes de apoyo que me han hecho llegar los compañeros. Un gran abrazo a tod@s", señaló Timerman en su cuenta de Twitter.

La declaración de la Cancillería expresa que "ante una solicitud de carácter humanitario presentada ayer por los abogados del ex canciller Héctor Timerman, intervendrá ante la Embajada de los Estados Unidos para obtener la concesión de un nuevo visado que permita al ex funcionario viajar a ese país para continuar con su tratamiento médico".

Fuentes oficiales remarcaron que se trata de una decisión que contempla el carácter "humanitario" del planteo, y que "no significa desconocer el proceso judicial en curso" por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.

(Agencias)