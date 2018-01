La ONU repudió los insultos de Trump contra El Salvador, Haití y África

"¿Por qué todas estas personas de países de mierda vienen aquí?", preguntó el presidente de Estados Unidos, según el diario The Washington Post.

Naciones Unidas fustigó el viernes las palabras del presidente estadounidense Donald Trump, que según la prensa calificó de "países de mierda" a El Salvador, Haití y las naciones africanas, considerándolas "escandalosas", "vergonzosas" y "racistas".

"Si se confirman, son comentarios escandalosos y vergonzosos por parte del presidente de Estados Unidos. Lo siento pero la única palabra que se puede utilizar es racista", declaró a los periodistas Rupert Colville, portavoz de la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

"No es únicamente una cuestión de vulgaridad del lenguaje", afirmó, considerando intolerable denigrar así a países y a un continente entero y considerar que "toda su población, que no es blanca, no es bienvenida".

Estas palabras muestran "el peor lado de la humanidad, validando y alentando el racismo y la xenofobia", agregó.

Trump recibía el jueves en el despacho oval a varios senadores, entre ellos el republicano Lindsey Graham y el demócrata Richard Durbin, para hablar de un proyecto bipartidista que propone limitar la reagrupación familiar y restringir el acceso a la lotería de permisos de residencia.

A cambio, el acuerdo permitiría evitar la expulsión de miles de jóvenes, la mayoría latinoamericanos, que llegaron a Estados Unidos siendo niños.

Según estas fuentes, el presidente hacía referencia a países de África, así como a Haití y El Salvador, afirmando que Estados Unidos debería recibir en su lugar a ciudadanos de Noruega, con cuya primera ministra se había reunido la víspera.

