La Pedrera se copa con el deporte

Para contrarrestar el ocio deportivo que se sufre en las vacaciones, el equipo de producción de La Pedrera, pondrá en marcha mañana y los fines de semanas siguientes, un interesante torneo relámpago cuya copa llevará el nombre del parque y que tendrá como disparador al cestobol y el hockey.

En ambas disciplinas la actividad comenzará temprano, a partir de las 9:30. En el caso del hockey, que se jugará bajo el formato de siete jugadores. Los equipos se divertirán en la cancha sintética divididos en tres categorías: femenino, masculino y mixto. Mientras el cestobol, que verá acción en el sector de dameros, jugará en dos divisionales: femenino y masculino.

“Hasta el momento tenemos inscriptos de toda la provincia, más jugadores que vendrían de Córdoba y San Juan, estos se presentarían en la modalidad de mixto”, comentó Lucía Lacerda, referente en el hockey.

“Lo que buscamos desde el equipo de producción es incentivar el deporte en una época en donde está todo parado. La idea es que se acerquen esos chicos y otros a pasarla bien, más allá de que se va a ser competitivo”, agregó.

En tanto, el encargado de seguir de cerca la jornada en el cestobol, Pablo Frontera, manifestó que van a contar con “la participación de jóvenes de varios clubes de la ciudad” y que podría viajar “una delegación desde la localidad de Concarán”.

Además, el actual entrenador de Smata en las categorías infantiles y Sub 17 señaló: “Con todos los que he hablado están interesados en jugar, queremos que los chicos se diviertan y compitan. Vamos a tener árbitros de la Federación Provincial, quienes van a fiscalizar el torneo para que no surjan problemas y prevalezca el fair play”.

Justamente el juego limpio, es uno de los rubros que tanto en el hockey como en el cestobol va a ser premiado; como así también los máximos goleadores. En el caso del cestobol se recompensará además a la mejor defensa.

La Copa "La Pedrera" se pondrá en marcha mañana en el coqueto predio de 66 héctareas, con el hockey 7 y el cestobol como anfitriones de una sucesión de disciplinas que pasarán por el parque en los próximos fines de semana.

La lista incluye al fútbol 5, básquet 3x3, hándbol, vóley y muchos otros deportes. Incluso hay en carpeta un atrapante duatlón para todos aquellos que desafían la resistencia. En fin, una cartelera linda que se viene para vencer el tiempo ocioso y la pereza vacacional.