Los controles de tránsito tuvieron un arranque efectivo

La Secretaría de Seguridad Vial y Control Urbano y la Unidad de Control de Inspecciones (UCIM), áreas dependientes de la Municipalidad, llevaron adelante en conjunto con la Secretaría de Gobierno y la policía de la Unidad Regional II operativos por distintos puntos de la ciudad con una fuerte apuesta a la prevención de accidentes de tránsito. Los resultados fueron favorables, ya que solo se detectaron 7 casos positivos en los controles de alcoholemia, y apenas quedó secuestrada una moto por falta de documentación. Las autoridades aseguraron que no hubo ningún accidente de tránsito durante la noche del 31, que suele ser complicada para manejar.

El recorrido de prevención comenzó a las 2. El jefe de la UCIM, Jorge Rodríguez, manifestó que las consecuencias de estos casos positivos no fueron tan graves. En 6 oportunidades solicitaron el pedido de un conductor designado y los vehículos no tuvieron que ser secuestrados. “En el caso de una moto tuvimos que secuestrar el vehículo porque el que manejaba no llevaba puesto el casco y tampoco tenía toda la documentación correspondiente. Además pasó haciendo willy y cuando le hicimos el test tenía 0,63% de alcohol”, sostuvo el funcionario.

“Esta tarea está dando muchos beneficios, en una semana disminuimos la cantidad de casos con exceso de alcohol en la sangre, en Navidad hubo más de 20 multados”, aseguró Rodríguez. El recorrido contó con 5 patrullas de las diferentes áreas, además anduvieron por varias zonas por las que tenían información sobre fiestas clandestinas y posibles reuniones de "after". “Nos enteramos de estas fiestas y eventos fuera de horario mediante los grupos de Facebook, allí es donde se distribuye la mayoría de la información”, aseguró el encargado de inspección. Y añadió: “Logramos ubicar a tres lugares y los vigilamos durante toda la noche para que no hubiera ninguna actividad”.

El jefe de UCIM reconoció que el recorrido nocturno estuvo muy tranquilo, que el tránsito fue ordenado sin que se produjeran accidentes y que en el horario de cierre de los boliches la mayoría cumplió con lo establecido, “salvo la discoteca 'Quinto', a cuyos dueños les hicimos un acta por excederse de ese horario”, soltó. Y agregó: “Vamos a trabajar mucho con la campaña de prevención de accidentes, sobre todo con las motos, y a reforzar el operativo en la plaza San Martín”.